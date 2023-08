Weniger Bauanträge im Kreis Düren : Baubranche sorgt sich um das nächste Jahr

Ein Anblick, der seltener werden könnte: Vor allem für Neubauten sind die Antragszahlen in diesem Jahr drastisch zurückgegangen. Foto: dpa-tmn/Boris Roessler

Kreis Düren Hohe Kreditzinsen, teure Materialien, veränderte Förderung: Für immer mehr Menschen rückt der Traum vom Eigenheim in weite Ferne. Was bedeutet das für die Baugewerke im Kreis Düren?

Es wird viel weniger gebaut: Wirtschaftliche Folgen von Pandemie und Ukrainekrieg, steigende Bauzinsen, gestiegene Energie-, Roh- und Baustoffpreise lassen den Traum vom Eigenheim bundesweit für Viele platzen. „Es findet quasi keine neue Bautätigkeit mehr statt“, betont Dirk Berkemeyer, Sprecher der Bauverbände NRW, die die Interessen des Bau- und Ausbaugewerbes im Land vertreten.

In der Werkstatt von Herbert Ross in Freialdenhoven stehen die Sägen und Schleifmaschinen dennoch nicht still. „Noch arbeiten wir in Vollbeschäftigung“, berichtet der Chef des zehn Mitarbeiter starken Holzbauunternehmens. „Dieses Jahr bekommen wir noch keine Probleme, wir merken aber, dass die Aufträge weniger werden.“ Besonders bei den Einfamilienhäusern gebe es kaum noch Anschlussaufträge. Die Nachfrage bei der Gemeindemeindeverwaltung in Aldenhoven bestätigt den Eindruck: Von Anfang des Jahres bis Ende Juli kamen hier nur 39 Bauanträge auf dem Tisch. Im Vorjahreszeitraum waren es 147. Im Kreis Düren ist der Einbruch nicht ganz so massiv, liegt mit einem Rückgang von 725 Anträgen im ersten Halbjahr 2022 auf 593 im gleichen Zeitraum dieses Jahres aber immerhin bei 18 Prozent.

Vorerst noch mit dem Abarbeiten von Aufträgen gut beschäftigt: Marcel und Herbert Ross in der Werkstatt ihrer Holzbau-Firma. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Die Betriebe im Kreis bekommen das zu spüren. Insbesondere im Hochbau seien die Aufträge zuletzt um 40 bis 50 Prozent zurückgegangen, bestätigt Axel Schömer, Obermeister der Baugewerks-Innung Düren. Allerorts würden aktuell nur Altaufträge abgearbeitet. An große Investitionen sei unter den Bedingungen in diesem Jahr nicht zu denken, betont er, erst recht nicht daran, neues Personal einzustellen. „Eher im Gegenteil“, sagt Schömer. „Die Kollegen machen sich Sorgen.“

Glücklich kann sich ihm zufolge schätzen, wer Leistungen aus verschiedenen Bereichen anbietet, Kooperationen mit anderen Betrieben schließt oder in ganz neue Geschäftsbereiche expandiert, etwa in altersgerechtes Wohnen. Bei der Firma Ross etwa kann man sich verstärkt auf Sanierungen und Aufstockungen stützen. Und das Dachgeschoss auszubauen scheint für viele zur Zeit deutlich attraktiver als ein Neubau.

Ross sieht vor allem die veränderte Förderung für Bauwillige als größten Hinderungsgrund für das Eigenheim. Den gestiegenen allgemeinen Kosten stehen verschärfte Bedingungen bei den Förderprogrammen gegenüber. „Die Anforderungen an einen Neubau sind so stark gestiegen, dass die Materialkosten die Förderung, die man noch bekommt, mehr als auffrisst“, berichtet Ross aus seiner Erfahrung. Er spricht damit die Energieeffizienzförderung der öffentlichen Förderbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) an, für die seit 2022 stark verschärfte Energiestandards und viele Zusatzmaßnahmen gelten. „Dämmung bis in die letzte Ecke macht aber energetisch gar nicht immer Sinn“, sagt Ross. Und extrem dicke Dämmungen seien etwa unter dem Dach kaum noch vernünftig zu verbauen.

Um doch noch ein paar Tausend Euro einzusparen, entscheiden sich immer mehr Bauherrinnen und Bauherren dazu, so viel Eigenleistung auf der Baustelle zu erbringen wie möglich. Das stellt Simon Löwenkamp von der gleichnamigen Dürener Baugruppe fest, die sich auf Planungsaktivitäten konzentriert. Den handwerklichen Teil übernehmen Partnerbetriebe – oder aktuell eben verstärkt die Bauherren selbst. „Muskelhypothek“ nennt Löwenkamp das. Während das Unternehmen beim Bau von Einfamilienhäusern einen Rückgang von 60 bis 70 Prozent verzeichne, sehe es bei Mehrfamilienhäusern, Seniorenwohnanlagen und im sozialen Wohnungsbau deutlich besser aus. Auch der Geschäftsbereich Grundstücksvermarktung funktioniere ganz gut. „Viele wollen sich zumindest schon mal ihren Grund und Boden sichern“, sagt er.

Einer Studie der Strategieberatung EY-Parthenon zufolge ist ab dem kommenden Jahr mit Absinken der Inflation Besserung in Sicht, auch die historisch gestiegenen Baupreise dürften sich der Einschätzung nach normalisieren. Die regionalen Interessenvertreter von Innung und Bauverbändern sind sich einig, dass es auch eines politischen Eingreifens bedarf. „Wir brauchen eine vernünftige Bauförderung, sonst laufen wir sehenden Auges in eine Krise“, bestärkt Berkemeyer die Kritik an der verschärften KfW-Förderung. Selbst für große Investoren sei Bauen nach den geförderten Effizienzstandards nur lohnend, wenn sie im Anschluss eine Quadratmetermiete von 17 oder 18 Euro fordern würden.