Evakuierung in Jülich : Weltkriegsbombe nahe der B56 wird entschärft

Im Jülicher Stadtteil Heckfeld (im Hintergrund) mussten mehrere Hundert Anwohner ihre Häuser räumen. (Archivbild) Foto: MHA/Guido Jansen

Update Jülich In Jülich wird am Sonntag eine Weltkriegsbombe entschärft. Die 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Samstag gefunden worden. Für den Nachmittag plant der Kampfmittelräumdienst eine kontrollierte Sprengung.

Derzeit werden rund 500 Anwohner aus dem angrenzenden Viertel Heckfeld evakuiert. Die Stadt Jülich hat im Brückenkopf-Park in der neuen Veranstaltungshalle eine Unterbringung eingerichtet. Der Bereich um die Fundstelle wird in einem Radius von 600 Metern evakuiert. Derzeit läuft die Evakuierung. Die Stadt veröffentlicht Informationen auf ihrer Webseite.

Der genaue Zeitpunkt der kontrollierten Sprengung steht noch nicht fest. Für die Sprengung müssen im Umkreis von 600 Metern auch alle Straßen und Radwege gesperrt werden. Wann genau das eintritt, steht zur Zeit noch nicht fest.

In Jülich sind Bombenfunde insofern nicht ungewöhnlich, weil die Stadt neben Düren eine der prozentual am stärksten zerstörten Städte Deutschlands ist. Bei dem britischen Luftangriff vom 16. November 1944 wurden beide Innenstädte fast komplett zerstört. Aber auch in den Tagen und Wochen zuvor war Jülich immer wieder Ziel alliierter Luftangriffe.

2012 musste aufgrund eines Bombenfundes in der Nähe der Jülicher Zitadelle ein Teil der Innenstadt evakuiert werden, inklusive Schule, Krankenhaus und Altenheim.