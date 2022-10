Neuer Homejacking-Fall : Weiterer Einbruch und Autodiebstahl in Jülich

Im Jülicher Ortsteil Altenburg kam es in der Nacht auf Sonntag erneut zu einem Homejacking-Fall, bei dem Unbekannte in ein Einfamilienhaus einbrachen, die Autoschlüssel entwendeten und mit den dazugehörigen Fahrzeugen davonfuhren. Foto: dpa/Fabian Strauch

Jülich Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in Jülich eingebrochen und haben dort zwei Autoschlüssel gestohlen. Dann fuhren sie mit den dazugehörigen Wagen davon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Van-Gils-Straße in Altenburg, einem Ortsteil von Jülich, eingebrochen. Sie entwendeten dort laut Polizei zunächst zwei Autoschlüssel. Dann fuhren sie mit den dazugehörigen Wagen davon.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 00.40 Uhr und 10 Uhr Zugang zu dem Haus. Hier entwendeten sie zunächst zwei Autoschlüssel und im Anschluss die beiden Fahrzeuge. Bei diesen handelt es sich um einen schwarzen Audi A6 55 TSFI e sowie um eine gelbe Mercedes A-Klasse 250 e. Insgesamt machten die Täter Beute im unteren sechsstelligen Eurobereich.

Die beiden Geschädigten beobachteten am Samstag zwei weiße Kastenwagen der Marke Citroën. Diese seien aus Richtung Ortsmitte gekommen und hätten vor dem Haus gehalten und sich umgeschaut. In beiden Fahrzeugen saßen laut Zeugenaussagen männliche Personen. Zudem habe einer der Transporter ein Kennzeichen mit der Ortskennung „BM“ gehabt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden. Es werden auch Hinweise zu den Sprintern sowie zum Verbleib der beiden gestohlenen Fahrzeuge entgegengenommen – unter der 02421 949-6425.

Bereits vergangenes Wochenende gab es zwei sogenannte Homejacking-Fälle, bei denen jeweils in Inden-Altdorf und Düren-Mariaweiler zuerst die Autoschlüssel aus den Häusern gestohlen wurden. Anschließend fuhren die Täter mit den Fahrzeugen davon. In dem Haus in Mariaweiler stahlen die Unbekannten zudem Geld.

(red/pol)