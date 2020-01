Kostenpflichtiger Inhalt: Strukturwandel im Kreis Düren : Wasserstoff-Mobilität ermöglicht Chance auf Jobs

Die erste von fünf Wasserstofftankstellen, die dieses Symbol tragen, soll 2020 im Kreis Düren eingerichtet werden. Foto: dpa/Ole Spata

Kreis Düren Am Mittwoch steht der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg im Bundeskabinett in Berlin auf der Tagesordnung. Heftige Kritik am Zeitplan oder der Tatsache, dass noch weitere Dörfer weichen sollen, steht für den Kreis Düren und insbesondere Jülich auch ein positiver Aspekt gegenüber.