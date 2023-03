Fragen und Antworten : Was Sie über die Special Olympics und Jülich wissen müssen

Die Special Olympics richten sich an Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und sehen sich als Inklusionsbewegung. Foto: Special Olympics

Jülich Die Special Olympics World Games, finden dieses Jahr in Berlin statt. Und weil Orte wie Jülich auch mit im Boot sind, werden daraus das „größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik“. Wie das?

Was sind die Special Olympics und wie unterscheiden sie sich von den Paralympics?

Athletinnen und Athleten mit Körperbehinderung treten alle vier Jahre im Anschluss an die Olympischen Spiele bei den Paralympics gegeneinander an. Dabei stehen Leistung und Wettbewerb im Vordergrund. Die Special Olympics hingegen richten sich an Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und sehen sich als Inklusionsbewegung. „Das Ziel von Special Olympics ist es, Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen“, heißt es auf er Internetseite von Special Olympics Deutschland.

Anders als bei den Paralympics stehen bei den Special Olympics Leistung und Wettbewerb nicht im Vordergrund. Foto: Special Olympics

Die Organisation ist auf Landes- und Bundesebene aktiv, international finden aber auch die Special Olympics World Games statt. Dabei sind mittlerweile mehr als 5 Millionen Athletinnen und Athleten aus 174 Ländern vertreten, was die Special Olympics – die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannt sind – zur weltweit größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung macht.

Wann und wo sind die nächsten Special Olympics World Games?

In diesem Jahr ist Deutschland erstmals Gastgeberland der Weltspiele. Berlin ist damit nach Dublin und Athen erst die dritte europäische Stadt, in der die Spiele seit ihrem Debüt in Chicago 1968 stattfinden. Bei den 16. Special Olympics treten vom 17. bis 25. Juni Athletinnen und Athleten in 26 Sportarten an.

Was hat Jülich damit zu tun?

Die Herzogstadt hat sich erfolgreich darum beworben, sogenannter Host-Town, ein Gastgeber-Ort, zu werden. Davon gibt es in ganz Deutschland mehr als 200, in denen die Delegationen der teilenehmenden Länder für vier Tage vor dem Beginn der Special Olympics zu Besuch sein werden. Der Hintergedanke: Die Gäste sollen nicht nur die Spiele in Berlin erleben, sondern vorher auch Land und Leute kennenlernen.

Nicht nur die Hauptstadt soll Gastgeber sein, sondern ganz Deutschland. So wird auch der Inklusionsgedanke durch das Land getragen und die Spiele ermöglichen Begegnungen und Miteinander an vielen Orten. In NRW gibt es neben Jülich noch 38 weitere Host-Towns, darunter die Städteregion Aachen für die Delegation aus Bosnien und Herzegowina, Gangelt für die Gäste aus Spanien und Köln für die Belgier.

Wer kommt nach Jülich?

Vom 12. bis 15. Juni wird die Delegation aus dem Libanon zu Gast sein. Zunächst waren 42 Personen angekündigt, aktuell gehen die Organisatoren von 30 aus. Darunter sind 16 Athletinnen und Athleten, Trainer für jede Sportart und medizinische Betreuer. Sie werden in sieben Sportarten antreten: Bowling, Leichtathletik, Radfahren, Boccia, Tischtennis, Schwimmen und Badminton. Untergebracht wird die Delegation im Jufa-Hotel am Brückenkopf-Park.

Was steht in den vier Tagen an?

Neben dem An- und Abreisetag stehen zwei volle Tage zur Verfügung. Vormittags wird es jeweils ein sportliches Training mit gemischtem Angebot geben, nachmittags Programm. Der 13. Juni wird in allen Host-Towns zum Tag der Inklusion ernannt. In Jülich wird dafür in Anlehnung an das Olympische Feuer ein Fackel-Lauf veranstaltet, bei dem im Sinne der Inklusion ganz bewusst auf das Lauf-Tempo verzichtet wird. Die Organisatorinnen Beatrix Lenzen und Stefanie Reichenbach von der Stadt Jülich sprechen deshalb von einem Fackel-Walk, der vom Schlossplatz durch die Innenstadt bis zum Rosengarten des Brückenkopf-Parks führen soll.

Schulen, Vereine und Organisationen, die sich mit Gruppen am Fackel-Walk beteiligen möchten, sind willkommen. Im Rosengarten schließt sich ein Inklusionsfest für alle an. Am Folgetag bekommt die libanesische Delegation nachmittags inklusive Führungen – wahlweise durch die Stadt oder den Brückenkopf-Park. Am 15. Juni folgt die Abreise nach Berlin. Eine kleine Jülicher Abordnung wird die Delegation zu den Special Olympics begleiten.

Wie können sich Interessierte einbringen?

Um der libanesischen Delegation einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen, den Fackel-Walk durchzuführen und das Inklusionsfest auf die Beine zu stellen, freut sich das Organisationskomitee noch über ehrenamtliche Helfer. Wer mit anpacken möchte, kann sich unter HostTown@juelich.de melden.