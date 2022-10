Marktumgestaltung in Jülich : Was Sie über die Platanenfällung wissen sollten

„Kein Baum ist egal“: Das steht auf den Zetteln, die Mitglieder der Initiative „Rettet die Platanen jetzt“ an die Bäume auf dem Jülicher Marktplatz gehängt haben. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Jülich Die Umgestaltung des Marktplatzes in Jülich rückt näher, damit steht die geplante Fällung der Platanen kurz bevor. Ist an der Entscheidung noch zu rütteln? Wann rücken die Kettensägen an? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Fontänenfeld, Pflasterfarbe, Platz für Marktstände und Gastronomie: Bei der Planung des neuen Marktplatzes in Jülich gab es viel Diskussionsstoff. Doch ein Thema scheint die Gemüter auch weiterhin zu erhitzen: die anstehende Fällung der Bäume.

Warum sollen die Platanen weg?

Mit der Neugestaltung will man die Räume auf dem Marktplatz neu aufteilen und besser nutzen, unter anderem sollen im Zentrum des Platzes mehr Menschen bei Veranstaltungen Platz finden können. Die Viereckanordnung der Bäume soll dazu aufgehoben werden. Bei einer Neuanordnung sollen außerdem die in der städtischen Denkmalbereichssatzung festgelegten Raumbezüge und Sichtachsen berücksichtigt werden. Dahinter steckt unter anderem die Maßgabe, dass das historische Alte Rathaus sichtbar bleiben muss.

Auch die Versorgungsleitungen werden im Zuge der Sanierung modernisiert. Der Marktplatz muss dazu „ausgekoffert“ werden – wenigstens eineinhalb Meter sollen zunächst abgetragen werden. Dass die Bäume für diese Arbeiten weggenommen werden müssen, sei unausweichlich, hatte Bürgermeister Axel Fuchs in der Debatte gesagt.

Die endgültige Entscheidung über eine Planung ohne die Platanen ist am 21. Februar dieses Jahres gefallen, als der Stadtrat die Umgestaltung nach dem vorliegenden Konzept mehrheitlich beschlossen hat. Bei der Abstimmung hatte es vier Nein-Stimmen der Grünen gegeben. Im Vorfeld waren mehrere Varianten für die Marktgestaltung von der Politik diskutiert worden, darunter war auch eine Variante gewesen, bei der die Bäume erhalten geblieben wären. Die Politik hatte die Vorplanung aber damit abgeschlossen, sich auf die „Variante 5“ (ohne die Platanen aber mit neuen Bäumen) festzulegen und nur mit dieser Variante in die weitere Bürgerbeteiligung zu gehen.

Wann steht die Rodung an?

Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Bei Gegnern der Baumfällung hatte es in den vergangenen Wochen Unruhe gegeben, weil die Rodungssaison laut Bundesnaturschutzgesetz am 1. Oktober beginnt. Laut Tiefbauamt, das für die Arbeiten zuständig ist, wird aber erst gefällt, wenn die Neugestaltung unmittelbar bevorsteht. Das könnte gegen Ende des Jahres konkret werden, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Was passiert mit den Bäumen? Können Sie versetzt werden?

Die Umsetzung der lange gewachsenen Bäume war eine Option, die im Laufe der Debatte über die Umgestaltung besprochen wurde. Erst im Mai 2021 hatte der Bürgermeister geäußert, man würde die Platanen umsetzen, bevor man sie fälle. Später kam man zu der Einschätzung, dass die Bäume nicht mehr zu retten seien. Das Angebot einer Firma, die Bäume für rund 71.000 Euro umzusetzen, plus späterer Pflegekosten, wurde nicht angenommen. Es hätte keine Garantie gegeben, dass sie angehen.

Ob die gefällten Bäume beispielsweise als Brennholz noch nutzbar sind, ist erst nach der Rodung feststellbar, heißt es aus dem Tiefbauamt. Denkbar sei auch, dass nur eine Entsorgung in Frage kommt.

Gibt es Ersatz?

Statt der Platanen sollen künftig stadtklimaverträgliche Lederhülsenbäume auf dem Markt in Gruppen angeordnet werden.

Wie lautet die Kritik?

Zum einen gibt es grundsätzliche Kritik an der Entscheidung, die Platanen zu fällen. Die grüne Ratsfraktion, die den Beschluss des Neubaukonzepts nicht mitgetragen hat, betont in einer Stellungnahme aus dem September den immensen Wert der Bäume. „Sie spenden Schatten und tragen in heißen Sommern zur Kühlung des Platzes bei.“ Neugepflanzte Bäume könnten diese Aufgabe erst in vielen Jahren erfüllen.

Ähnliche Kritik äußert auch Dorothea Stobbe in einem Leserbrief an unsere Zeitung: „In anderen Städten sucht man händeringend nach Lösungen, das Aufheizen der Innenstadt durch Begrünung zu verhindern und wir vernichten hier in Jülich 20 gesunde Bäume, die genau diesen Zweck erfüllen, nämlich Schatten spenden, den Marktplatz begrünen und zudem auch noch zur Luftverbesserung beitragen. Kann es sein, dass hier in der Stadt Jülich das Bewusstsein für Klimaschutz noch nicht angekommen ist?“ Stobbe hat mit anderen Jülicherinnen und Jülichern die Gruppe „Rettet die Platanen jetzt“ gegründet, die aktuell per Listen und online Unterschriften für den Erhalt der Bäume sammelt (https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-faellung-der-baeume-am-juelicher-marktplatz).

Die Gruppe kritisiert auch, dass es keine ausreichende Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gegeben habe. Viele hätten gar nichts von den durchgeführten Befragungen und der getroffenen Entscheidung mitbekommen. Nach Ansicht der Grünen hätten die durchgeführten Beteiligungsmöglichkeiten „eindeutig ergeben, dass sich die Menschen einen Erhalt der Bäume und mehr Begrünung wünschen“.

Ist an dem Beschluss des Rates noch zu rütteln? Was müsste dafür passieren?

Es gibt kein direktes Mittel, mit dem aus der Bevölkerung – jetzt noch – etwas gegen den Ratsbeschluss unternommen werden könnte. Bürger können sich mit einem Bürgerbegehren gegen einen Beschluss des Rates wenden. Allerdings muss ein solches Bürgerbegehren laut NRW-Gemeindeordnung innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntmachung des Beschlusses eingereicht werden.

Bürgerinnen und Bürger können sich unabhängig davon einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregung oder Beschwerden an den Rat wenden. Der Rat oder ein Ausschuss muss dann Stellung dazu beziehen.