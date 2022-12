Brückenkopf-Park Jülich : Was gibt’s im winterlichen Zoo zu entdecken?

Der „heiße Stein“ bei den Erdmännchen wird stundenweise von einer Wärmelampe erhitzt. Oben auf dem Stein haben die Erdmännchen warme Füße, unten in der offenen Höhle können sie es sich auch gemütlich machen. Foto: Anne Schröer

Jülich Im Brückenkopf-Park gibt es auch in der kalten Jahreszeit viele Tiere und ein neues Gehege zu sehen. Rundgang mit Zooleiter Henri Fischer.

Winterschlaf, Winterpause, Winterruhe? Im Brückenkopf-Park sind es eher die Menschen als die Tiere, die in der kalten Jahreszeit nicht zu sehen sind. „Wir haben vielleicht fünf Prozent der Besucher im Zoo“, schätzt Leiter Henri Fischer und ergänzt lachend, dass er den Leuten das auch nicht verübeln könnte – „bei dem Wetter…“. Andererseits sei aber doch ein winterlicher Spaziergang durch den Wald etwas Schönes, und zu entdecken gebe es immer genug, sagt er und tritt den Beweis an.

Los geht es bei den Erdmännchen. Wer vermutet hätte, dass die hiesige Witterung die aus dem südlichen Afrika stammenden Tiere im Winter zu Stubenhockern mutieren lässt, der irrt gewaltig. Im Gehege herrscht das übliche wachsam-neugierige Gewusel. Die Wiedersehensfreude mit dem Zoo-Leiter ist den Erdmännchen anzusehen. „Euch ist langweilig mit so wenigen Besuchern, oder?“, fragt er ins Gehege und erklärt, dass nicht nur die Zoogäste Freude an den Tieren haben, sondern im Falle der Erdmännchen auch umgekehrt.

Wenn es den Erdmännchen zu kalt wird, können sie sich nach drinnen zurückziehen oder es sich bei ihrem „heißen Stein“ gemütlich machen. Unter dem „Dach“ eines höhlenartigen Unterstandes hängt eine Wärmelampe, wie sie in vielen Haushalten auch über dem Wickeltisch angebracht ist. „Wenn’s knackig kalt ist, stehen die alle da drunter“, erzählt Fischer. Per Zeitschaltuhr geht sie an und erwärmt den Unterstand und den Stein darüber, so dass die Erdmännchen von dort aus mit warmen Füßen einen guten Ausblick haben.

Die Waschbären Sparky und Frieda haben es sich in ihrer Schlafbox gemütlich gemacht. Foto: Anne Schröer

Auf dem Weg zu den Fischottern erklärt der Experte, dass nur wenige Tierarten im Brückenkopf-Zoo den Winter drinnen verbringen. Die Weißbüscheläffchen und Graupapageien sind eingesperrt, genau wie die Schildkröten, die bis zum März schlafen. Letztere entscheiden nach dem Tageslicht, wann es Zeit zum Schlafen wird. Andere Tiere gehen nach der Temperatur und beginnen ihre Winterruhe wegen des Klimawandels immer später.

„Ansonsten sind aber alle Tiere draußen“, sagt Fischer. Zumindest theoretisch. Die Fischotter Ludmilla und Bommel nämlich sind gerade nicht zu entdecken und lassen sich auch von seinen Rufen nicht locken. Jeder der Fischotter hat ein eigenes Gehege – „die passen nur in der Paarungszeit zusammen“, weiß der Fachmann. Im vergangenen Jahr gab es zwei männliche Jungtiere, die jetzt im Tierpark Gangelt leben. Die zwei weiblichen Nachwuchs-Otter aus diesem Jahr sind in zwei Parks Richtung Stuttgart untergekommen.

Die Otter sind für den Winter gut gewappnet. „Dafür die Natur hat ihnen den dicken Pelz gegeben“, meint Fischer. Die Aufgabe von ihm und seinen Kollegen ist es bei Minusgraden, immer wieder das Eis auf den Teichen der Otter aufzuschlagen. So wird sichergestellt, dass die Tiere ins Wasser können, aber auch, dass sie wieder herauskommen. „Nicht, dass sie unter dem Eis den Ausgang nicht mehr finden!“

Die afrikanischen Zwergziegen bekommen hierzulande ein Winterfell. Foto: Anne Schröer

Allgemein würden Tiere im Winter deutlich zurückgezogener leben, um Energie zu sparen, berichtet Fischer. So auch Sparky und Frieda. Die beiden Waschbären sind aber trotzdem zu finden, weil sie die Nasen aus ihrer Schlafbox stecken. Weil sie sich dort eingekuschelt haben, lässt sich ihre Körperform nicht ausmachen, aber der Zooleiter erklärt anschaulich, dass sie neben ihrem „exorbitanten Winterfell“ auch ordentlich Winterspeck angelegt haben. „Die sind jetzt doppelt so breit wie sonst“, sagt Fischer und schmunzelt.

Bei einem Abstecher zu den Säbelschnäblern berichtet der Zooleiter, dass diese Vögel eigentlich den Winter in Frankreich oder Portugal verbringen. „Wir müssen Tiere schützen, die eigentlich im Winter gar nicht mehr hier sind“, unterstreicht er. Witterungsabhängig zieht es die Säbelschnäbler zum Beispiel rein ins Warme. Dort sorgt eine Wärmelampe dafür, dass Futter und Wasser nicht gefrieren.

Andere Vögel, die eigentlich Zugvögel sind, bleiben aber freiwillig in der Region. „Unsere zwei Storche gehen nicht mehr weg. Wofür sollen die so weit fliegen, wenn sie hier auch Futter bekommen?“, fragt Fischer. Tatsächlich würden viele Störche nicht mehr bis nach Afrika fliegen, berichtet er, sondern schon in Südeuropa Station machen und sich auf Mülldeponien den Bauch vollschlagen. „Aber die sollen glaube ich bald verboten werden. Da sind die Ornithologen gespannt, was passiert, weil schon Generationen an Vögeln nicht mehr nach Afrika geflogen sind.“

Ursprünglich aus Afrika stammen die Zwergziegen, die aber hier für den Winter ein entsprechendes Fell bekommen. Zusätzlich bekommen sie ein dickes Strohbett, um nicht auf dem kalten Boden liegen zu müssen. Die Ziegen haben gerade Besuch vom Bock, der vier Wochen lang dafür sorgt, dass in rund fünf Monaten wieder um die 15 Babyziegen im Gehege herumwuseln.

Die Wallabys haben Totholzhecken im Gehege, damit sie im Windschatten sitzen können. Foto: Anne Schröer

Weiter geht es zu den Wallabys. „Die haben mit unseren Temperaturen wenig Probleme“, sagt Fischer. In kleineren Gruppen sitzen sie mit etwas Abstand auf dem Boden. Im Gehege sind extra sogenannte Benjeshecken aus Totholz aufgestellt. Die bieten Schutz und Nahrung für kleine Tiere wie Vögel, Igel, Frösche und Insekten, sind aber auch ein toller Windfang, damit die Wallabys nicht im Zug sitzen.

Zooleiter Henri Fischer hat die Polarwölfe Cita und Heinrich per Flasche groß gezogen und kennt sie entsprechend gut. Foto: Anne Schröer

Ihre Nachbarn sind im Winter in ihrem Element: die Polarwölfe. Zwei von den sechs Wölfen hat Fischer mit der Flasche aufgezogen und ist entsprechend vertraut mit ihnen. Cita und Heinrich begrüßen ihn stürmisch am Zaun und lassen sich bereitwillig von Fischer kraulen. Ein Griff in das Fell zeigt, wie dick es im Winter, besonders mit der wärmenden Unterwolle, ist. „Die haben eher im Sommer Probleme, die Unterwolle rauszukriegen“, berichtet er.

Das Luchsgehege wird für 100.000 Euro neu gebaut. Der erste Teil ist bereits fertig, der zweite noch in Arbeit. Foto: Anne Schröer

Nebenan bei den Luchsen tut sich was: Das alte Gehege wurde komplett abgebaut – ein ganz schöner Akt, weil mit den Fundamenten aus dem Jahr 1983 auch 162 Tonnen Beton entfernt werden mussten. Ein Teil des neuen, durch Glasfronten gut einsehbaren Geheges ist bereits fertig, der zweite Teil noch im Bau. Darin soll auch ein Biotop mit Teich entstehen, erzählt Fischer, weil es nicht nur darauf ankomme, die Tiere zu zeigen, sondern den Besuchern auch den Lebensraum Natur und dessen Bedeutung für Insekten näherzubringen. 100.000 Euro werden für das Luchsgehege und neue Wege dorthin investiert.

High-Five mit dem Luchs – dank der schützenden Glassscheibe geht das. Foto: Anne Schröer

Henri Fischer verabschiedet sich mit einem High-Five durch die sichere Glasscheibe von einem der Luchse und beendet seinen Rundgang. „Eine gute Vorbereitung für den Winter fängt schon im Sommer an“, erklärt er abschließend. Im Zoo wird Heu selbst gemacht und schon ab September bekommen die Tiere mehr Futter, um sich für den Winter Speck anzufressen. Apropos Winterspeck: Wer nach der Schlemmerei an den Feiertagen etwas frische Luft mit tierischer Aussicht braucht, ist im Brückenkopf-Park willkommen – die Erdmännchen freuen sich, wenn’s wieder was zu gucken gibt.