Hospizbewegung Düren-Jülich : Was es bedeutet, sich zur Hospizbegleiterin ausbilden zu lassen

Die Hospizbewegung Düren-Jülich bietet Kurse an, in denen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu Hospizbegleitern ausgebildet werden. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Serie Jülich Barbara Giesen besucht einen Kurs in Jülich, um Menschen zu unterstützen, die nicht mehr lange leben werden. Warum das nicht bedeutet, dass sie in jedem Fall dabei ist, wenn jemand stirbt.

Ein Jahr dauert der Kurs der Hospizbewegung Düren-Jülich, bei dem die Teilnehmenden in 120 Unterrichtsstunden nicht nur fachliche Kenntnisse erlernen sollen, sondern sich auch mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen. Auch ein Praktikum ist Teil dieser besonderen Ausbildung, deren Ziel es ist, dass sich die Ehrenamtler am Ende sehr gut mit den Bedürfnissen von sterbenden Menschen auskennen. Die älteste Teilnehmerin des aktuellen Kurses ist eine pensionierte 67-jährige Frau, die jüngste ist 32 und berufstätig.

Anders als es der Name Hospizhelferin vermuten lässt, spielt sich die Hilfe vor allem zu Hause, aber auch in Alten- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern sowie in stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung ab.