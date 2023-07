Haus Laetitia in Hambach : Kreis stellt mehr als 40 Mängel fest und verfügt Schließung

Mit einer Verfügung hat der Kreis Düren am 4. Juli die Schließung der Einrichtung Haus Laetita in Hambach durchgesetzt. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Kreis Düren Mehr als 40 Verstöße im Bereich der Pflege, sozialen Betreuung und im Qualitätsmanagement haben vor knapp zwei Wochen zur Schließung der Pflegeeinrichtung Haus Laetitia in Hambach geführt. Das teilt der Kreis Düren als Aufsicht nach dem Wohn- und Teilhabegesetz auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Einrichtung ist nicht zum ersten Mal in den Blickpunkt von Kreis und Justiz geraten.

Neun Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung, die zum Teil bettlägerig sind, mussten in andere Pflegeeinrichtungen innerhalb des Kreises Düren verlegt werden. Nach Auskunft des Kreises hat es sich bei keinem der Bewohner um einen Wachkoma-Patienten gehandelt, die über viele Jahre hinweg hauptsächlich in dieser Einrichtung versorgt worden sind.

Zuständig für die Pflege und Betreuung der Bewohner war der ambulante Pflegedienst Benjamin Pflege GmbH. Die Geschäftsführerin dieses Pflegedienstes verantwortet drei weitere Pflegedienste im Rheinland. Der ambulante Pflegedienst wirbt auf seiner Internetseite mit „vier Jahrzehnten Erfahrung in der Krankenpflege und speziell Intensivpflege sowie Know-how in der Versorgung von Patienten mit unterschiedlichstem Pflegebedarf“. Genau um die ging es auch in der Einrichtung in Hambach. Dort waren Menschen der Pflegegrade 3 bis 5 untergebracht. Einen verbindlichen Personalschlüssel für anbieterverantwortete Wohngemeinschaften gibt es nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW nicht, ausreichend geschult war das Pflegepersonal vor Ort laut Kreis Düren nicht: „Einige Schulungen und Fachwissen konnten nicht in der Form nachgewiesen werden, wie es erforderlich gewesen wäre.“

Erfahrung in der Kranken- und Intensivpflege? Know-how in der Versorgung? Die Realität sah aus Sicht des Kreises Düren offenbar anders aus. Mehr als 40 Verstöße „insbesondere im Bereich Pflege/soziale Betreuung“ hätten „eine zunehmende Gefährdung für die Bewohner“ dargestellt. Und das nicht nur einmalig: „Die Einrichtung ist bereits in der Vergangenheit durch Verstöße gegen das Wohn- und Teilhabegesetz NRW aufgefallen. Es folgten behördliche Anordnungen, die in den vergangenen Jahren befolgt wurden. Dies war nun nicht mehr der Fall, sodass die Schließung vollzogen werden musste“, betont der Kreis Düren in seiner Stellungnahme. So wurden Verstöße zuletzt bei Kontrollen in den Jahren 2017, 2019, 2021 und 2022 festgestellt. 2022 hatte der Kreis sogar mehrfach Kontrollen durchführen müssen. Die vorherigen Verstöße seien allerdings in der Intensität und Qualität „nicht so erheblich“ gewesen wie die aktuellen.

Festgestellt worden sind die Verstöße überwiegend bei den Regelüberprüfungen. Dem Pflegedienst seien die Mängel mitgeteilt worden, zudem habe man die Leistungsanbieterin in der Vergangenheit „umfassend dazu beraten, wie sie die Mängel abstellen kann“. Weil die Abstellung in diesem Jahr dann offenbar nicht mehr erfolgt ist, hat die Behörde in einem ersten Schritt „mehrere Bußgelder im fünfstelligen Bereich aufgrund von Verstößen gegen das Wohn- und Teilhabegesetz verhängt“. Auch die im Gesetz zunächst vorgesehene Androhung von Zwangsgeldern hat offenbar nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. „Sofern Anordnungen nicht umgesetzt werden, ist die Einrichtung zu schließen“, erläutert der Sprecher des Kreises die Abfolge der behördlichen Maßnahmen: „Dies war nun nach mehreren Kontrollen und fehlender Abstellung der Mängel notwendig geworden.“

Seit 2017 wurden bei Kontrollen des Kreises im Haus Laetitia immer wieder Verstöße gegen das Wohn- und Teilhabegesetz festgestellt. In diesem Jahr wurden erst mehrerer Bußgelder verhängt und die EInrichtung dann geschlossen, weil Mängel nach Angaben des Kreises nicht abgestellt worden sind. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Bemerkenswert ist, dass der Kreis Düren schon in der ersten Meldung zur Schließung der Einrichtung explizit von einer „akuten Gefährdung der Bewohner“ gesprochen hat. „Akute Gefährdung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine drohende Beeinträchtigung des Wohls der Nutzerinnen und Nutzer vorlag“, beschreibt der Kreis die Situation in der Wohngemeinschaft und verweist zudem darauf, dass „bereits Bewohnerschäden eingetreten“ seien. Das macht den Handlungsbedarf aus Sicht des Kreises deutlich. Auch ein anderer Umstand stimmt bedenklich. So verweist der Kreis Düren darauf, dass „der Umgang mit freiheitsentziehenden oder freiheitsbeschränkenden Maßnahmen“ in „der Einrichtung mangelbehaftet“ war und „zu Anordnungen geführt“ habe. In zwei Fällen soll es zudem unter Bewohnern zu Gewaltvorfällen gekommen sein. „Hinweise und Beschwerden durch diverse Dritte haben sich in den letzten Monaten gehäuft, diesen wurde umgehend nachgegangen“, erklärt der Kreis Düren weiter.

In seiner Ordnungsverfügung hatte der Kreis den Weiterbetrieb der Einrichtung untersagt, die Räumung verfügt und das Verbot ausgesprochen, neue Patienten aufzunehmen. Die Verfügung ist mit der Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 20.000 Euro verbunden, sollte der Pflegedienst gegen die Anordnung verstoßen. Eine Klage der Heimbetreiberin gegen die Verfügung des Kreises ist am Donnerstag beim Verwaltungsgericht eingegangen.

Für den Kreis Düren ist die Anordnung bis auf Weiteres endgültig: „Die Schließungsanordnung gilt zeitlich unbeschränkt, sodass eine Wiedereröffnung nicht möglich ist.“ Es sei denn, das Gericht entscheidet anders. Beim Kreis Düren gibt es noch ein weiteres Verwaltungsverfahren zur Zulässigkeit der Betreuung von Intensivpatienten beziehungsweise Wachkomapatienten durch den ambulanten Pflegedienst Benjamin Pflege, wie eine Sprecherin des Kreises Düren bestätigt. „Das laufende Verfahren wurde vor ein paar Jahren aufgrund von festgestellten Mängeln bei der Betreuung von Wachkomapatienten eröffnet“, betont die Sprecherin – und bis heute nicht zugunsten des Betreibers beschieden.