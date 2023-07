Band Töricht veröffentlicht neue Single : Vom Ballermann zum Punkrock-Traum

Haben sich den Traum einer eigenen Band erfüllt: Von links nach rechts Fabian Liemich, Dennis Hoor, Andreas Dümmler, Dörk Dümmler. Foto: Töricht

Kreis Düren Eigentlich haben sich die Brüder Andreas und Dörk Dümmler einen Namen in der Partyschlager-Branche gemacht. Mit ihrer Band Töricht wollen die beiden Hottendorfer nun im Punkrock-Bereich durchstarten.

Töricht – also etwa unvernünftig, unklug und albern– so lautet der Bandname von den Brüdern Andreas und Dörk Dümmler und ihren Freunden Dennis Hoor und Fabian Liemich. 2020 hat sich das Quartett aus dem Kreis Düren gegründet und arbeitet seitdem mit viel Herzblut an der Bandkarriere. Im Mai dieses Jahres ist ihre erste Single veröffentlicht worden, am Freitag erscheint mit „Unsere Zeit“ der zweite Song von Töricht – und auch für die Zukunft hat die Band große Pläne.

Dabei fing karrieretechnisch für die beiden Brüder Andreas und Dörk Dümmler alles ganz anders an. Genauer gesagt mit einem ganz anderen Musikstil: Die beiden sind seit 2012 als Partyschlager-Duo Andi & Dörk unterwegs gewesen, haben am Ballermann gespielt und etliche Singles veröffentlicht. „An meinem 18. Geburtstag haben wir beide einen kleinen Auftritt gehabt und danach beschlossen, dass wir das gerne weitermachen wollen“, erinnert sich Dörk Dümmler. Darauf folgten für die beiden aus Hottdorf stammenden Musiker erste Auftritte in der Jülicher Region, bis sie 2016 und in den Folgejahren immer wieder bei einem Newcomer-Contest im Bierkönig auf Mallorca teilgenommen haben. „2019 durften wir dort die Saison eröffnen, das war schon große Klasse“, sagt Dörk Dümmler. Bis heute haben sie mit ihren Ballermann-Songs 16.090 monatliche Hörer und Hörerinnen auf Spotify. „Das war eine geile Zeit, in die wir viel Liebe gesteckt haben“, so Dirk Dümmler.

Doch dann kam die Pandemie und Alltägliches wie Auftritte waren nicht mehr möglich. „In dieser Zeit kam bei uns ein alter Kindheitswunsch wieder auf“, erzählt Dörk Dümmler. „Wir sind schon immer Punkrock-Fans gewesen und haben festgestellt, dass unser Herz eigentlich am Rock hängt.“ Die Idee, eine Band ins Leben zu rufen, mit der sie die Songs ihrer Lieblings-Punkrock-Bands covern können, kam auf. Und wie es der Zufall so wollte, lernten sie kurze Zeit später über eine Ebay-Kleinanzeige ihren heutigen Schlagzeuger Fabian Liemich aus Titz kennen. „Daraufhin fiel mir ein, dass ich bei einem Konzert einen Gitarristen kennengelernt hatte, den wir einfach mal für unsere Band angefragt haben“, berichtet Dörk Dümmler. Mit Dennis Hoor aus Düren, der zuvor bereits bei der Band „Am Limit“ mitgewirkt hatte, war Töricht komplett.

Alle vier Mitglieder der Band sind Punkrock-Fans – die großen Vorbilder sind die Broilers und die Toten Hosen. „Das ist Musik, an die sich unsere Songs anlehnen“, sagt Dörk Dümmler. Am Anfang sei es schwer gewesen, einen gemeinsamen Rhythmus und Harmonien zu finden, mittlerweile habe sich die Band aber gut eingegroovt. „Das Wichtigste ist, dass man als Band miteinander kommuniziert, dann wird man mit der Zeit auch besser und entwickelt ein Gefühl füreinander“, erklärt Dörk Dümmler. Weil das Quartett neben der Musik noch Vollzeit arbeiten geht, treffen sie sich meist einmal in der Woche zum gemeinsamen Proben. „Das ist unser Hobby, unsere Leidenschaft, in die wir natürlich auch viel Energie stecken“, so Dörk Dümmler.

Neben den Coversongs arbeiten Töricht auch fleißig an eigenen Liedern. Die erste Single „Rhythmus“ stammt aus der Feder von Dörk Dümmler. „Wir schreiben unsere Gedanken und Einfälle auf und teilen diese dann miteinander“, sagt er. Jeder bringe sich bei der Entstehung eines Songs mit ein, das sei das Besondere. Gerade den ersten selbstgeschriebenen Song zu veröffentlichen, sei unheimlich spannend gewesen. „Wir sind da sehr stolz drauf und haben positives Feedback bekommen“, sagt Dörk Dümmler. „Einige unserer Freunde haben sogar gesagt, dass sie der Track an frühere Tote-Hosen-Lieder erinnert. Das zu hören, ist für uns natürlich große Klasse!“

