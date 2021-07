Anschlussstelle Jülich-West : Vollsperrung auf der A44 am kommenden Wochenende

Vollsperrung auf der A44 am kommenden Wochenende

Vom 30. Juli bis 2. August ist die Anschlussstelle Jülich-West in Richtung Düsseldorf gesperrt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Düren Die Anschlussstelle Jülich-West auf der A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf ist kommendes Wochenende gesperrt.

Von Freitag, 30. Juli ab 9 Uhr, bis Montag, 2. August um 6 Uhr, ist die A44-Anschlussstelle Jülich-West in Fahrtrichtung Düsseldorf vollgesperrt. Dies teilte die Autobahn GmbH am Montag mit. Umleitungen sind mit dem rotem Punkt ausgeschildert. Die Autobahn GmbH Rheinland saniert an diesem Wochenende die Fahrbahn.