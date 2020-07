Kostenpflichtiger Inhalt: Sanierung des alten Vierkanthofes : Viel Geld für das Wohnen im Denkmal Gut Nierstein

Die Panoramasicht auf Gut Nierstein: 17 Wohnungen sollen hier entstehen, das Bauvorhaben bis Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Ein alter Vierkanthof in der Nähe des Brückenkopf-Parks erstrahlt bald in neuem Glanz: Gut Nierstein wird für neun Millionen Euro saniert. In dem Denkmal entstehen auf 2100 Quadratmetern 17 Wohnungen. Damit erhält der historische Hof nach jahrelangem Leerstand eine neue Funktion.