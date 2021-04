Kostenpflichtiger Inhalt: Verdacht des illegalen Welpenhandels : Veterinäramt beschlagnahmt 41 Hunde in Jülich

Großeinsatz: Die Polizei leistete an der Ellbachstraße Amtshilfe für das Veterinäramt. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Das Veterinäramt des Kreises Düren hat bei einem Großeinsatz in Jülich 41 Hunde beschlagnahmt. Mit Hilfe der Polizei durchsuchten die Mitarbeiter des Veterinäramtes am Donnerstagvormittag ein brachliegendes Firmengelände an der Ellbachstraße.