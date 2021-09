Die Ampel als Lösung : Verbesserungen am Jülicher Unfallschwerpunkt

„Kein Handlungsspielraum mehr“: So beschreibt Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs die Situation an der Einmündung des Von-Schöfer-Rings in die Linnicher Straße. Vor allem aufgrund des Linksabbieger-Verkehrs aus Richtung Broich/Linnich kommend entstehe eine erhöhte Unfallgefahr. Foto: Guido Jansen

Jülich Die Stadt Jülich will noch in diesem Jahr eine Ampel einrichten, die den Verkehr am Unfallschwerpunkt Linnicher Straße/Von-Schöfer-Ring regelt.

Die Stadt Jülich verbessert kurzfristig eine ihrer Problemzonen: Die Einmündung des Von-Schöfer-Rings in die Linnicher Straße wird so schnell wie möglich mit einer Ampel geregelt. Das hat der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Möglichst noch in diesem Jahr soll die Ampel die Gefahrenstelle entschärfen, die vor allem mit der Linksabbiegerspur aus Richtung Linnich kommend in den Von-Schöfer-Ring hinein entsteht. „Da ist dringender Handlungsbedarf“, sagte Bürgermeister Axel Fuchs während der Ratssitzung. Der Rat ist dem einstimmig gefolgt.

Bezahlen muss die Stadt die Ampel, auch wenn sie den Verkehr auf zwei Straßen regelt, für die der Landesbetrieb Straßen NRW zuständig ist. Das liegt an den Bebauungsplänen für die Fläche mit den angrenzenden Baumärkten und den Brainergy-Park. Klingt komisch, ist aber so. Grob gesagt beinhalten die Bebauungspläne eine Absprache zwischen der Stadt und Straßen NRW.

Die besagt, dass die Stadt Maßnahmen bezahlen muss, die notwendig werden, wenn die Baugebiete den Verkehrsfluss beeinflussen. Aus Sicht von Straßen NRW ist das so, seit die Baumärkte entstanden sind und seit auf der Merscher Höhe das Gewerbegebiet Brainergy-Park entsteht.

Unfallhäufungspunkt

„Wir werden da noch einmal konstruktive Gespräche mit Straßen NRW führen“, sagte Fuchs, dass es seitens der Stadt noch Klärungsbedarf gibt. Akut ist es so, dass der Unfallhäufungspunkt dringend entschärft werden muss. Deswegen sieht der Landesbetrieb die Stadt in der Haftung. Die reagiert jetzt mit einer Ampel.

Ein Sachverständigen-Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Ampel momentan die sinnvollste Lösung ist. „Trotzdem wird uns das Thema noch lange beschäftigen“, sagte Fuchs nach dem einstimmigen Votum des Rats für die Ampel.

Die jetzt gefundene Lösung ist nämlich aus Sicht einiger Fraktionen nicht optimal, vor allem nicht auf Dauer. Die SPD und die Jül hatten sich beispielsweise für einen Kreisverkehr stark gemacht. Auch die Möglichkeit ist mit dem Gutachten überprüft worden. Das Ergebnis: Der Kreisverkehr funktioniert nur, wenn er zweispurig angelegt wird. Ein einspuriger Kreisverkehr könnte zu viel Rückstau zur Folge haben.

Mit anderen Worten: Der Kreisverkehr müsste ziemlich groß werden. Dafür müsste die Stadt Grundstücke erwerben. Und die Straßenführung müsste verändert werden, weil der Kreisverkehr weiter nach oben in Richtung der Baumärkte verlegt werden müsste. Denn ansonsten ragt er in die Ruraue hinein. Da ist ein Landschaftsschutzgebiet. Und das Überschwemmungsgebiet der Rur. Planungsrechtlich wäre ein Kreisverkehr an der Stelle der jetzigen Einmündung also schwierig bis unmöglich.

Die Westumgehung

Vom Tisch ist das Thema Kreisverkehr deswegen nicht. Erst recht nicht, wenn die Idee der Jülicher Westumgehung weiter gedacht wird. Die hat die Politik in der ersten Jahreshälfte diskutiert, als klar wurde, dass die große Rurbrücke in den kommenden Jahren saniert und deswegen längerfristig gesperrt werden muss. Welche Auswirkungen eine Sperrung der Brücke hat, wurde beim Hochwasser ab Mitte Juli deutlich.

Fast einen Monat lang war Jülichs wichtigste Brücke gesperrt. Bis jetzt ist sie für den Schwerlastverkehr ab 3,5 Tonnen Gewicht nicht freigegeben. „Man merkt, dass das eine Entlastung bringt“, schilderte Fuchs seine Beobachtungen zu den weniger gewordenen Lastwagen, die über die Große Rurstraße fahren. Lastwagen-frei ist die Brücke deswegen nicht, da viele Navigationsgeräte die Sperrung ab 3,5 Tonnen nicht anzeigen und die Fahrer trotzdem über die Brücke leiten.

Die Westumgehung, die zwischen dem Brückenkopf-Park und Koslar an Gut Hasenfeld vorbeiführen könnte, träfe wenig später auf die Linnicher Straße. Der Abzweig von der Linnicher Straße auf den Von-Schöfer-Ring wäre so noch einmal deutlich stärker vom Verkehr belastet, vor allem vom Schwerlastverkehr.