Spontane Aktion : Vater und Sohn fischen Müll aus Gewässer an Jülicher Zitadelle

Jülich Ralf Hertel hat mit seinem Sohn Julius Müll aus dem Wasserlauf an der Jülicher Zitadelle geborgen. Und sie bekamen sogar spontan Hilfe.

Ralf Hertel ist als Steinzeit-Experte und in seiner Funktion als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Museums Zitadelle Jülich normalerweise mit anderen Aufgaben betraut. In der Regel unterstützt Hertel das Museum bei archäologischen Aktionen rund um Römer und Militärgeschichte der Festung. An einem Samstag hatte er jedoch die Idee, spontan den Wasserlauf an der Jülicher Zitadelle von Müll zu befreien. Unterstützung erhielt er dabei nicht nur von seinem Sohn Julius, sondern auch von einigen Passanten. Die zeigten sich von der Aktion begeistert.