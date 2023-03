Trunkenheit am Steuer : Unfall in Jülich

Jülich Ein Mann aus Jülich ist am Freitagabend bei einem Alleinufall mit einem Verkehrsschild kollidiert. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Am Freitag ist ein 40-jähriger Pkw-Fahrer gegen 19.20 Uhr auf der Kreisstraße 8, in Höhe der Ortslage Jülich-Serrest, mit seinem Pkw aus derzeit unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Angeblich, so der Mann an der Unfallstelle gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten, sei er in Höhe des Wohnplatzes auf der Fahrt in Richtung Welldorf einem nicht näher bezeichneten Tier nach rechts ausgewichen. Wie die Polizei mitteilte, geriet er gegen ein Verkehrsschild und verursachte ebenfalls Sachschaden an mehreren von ihm touchierten Zäunen.