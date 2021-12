Brutaler Vorfall in Jülich : Unbekannter tritt 77-Jährige vom Fahrrad

Jülich Ein unbekannter Mann hat in Jülich eine 77-jährige Frau von ihrem Pedelec getreten und verletzt. Als sie bereits am Boden lag, hat der Mann dann noch mehrmals auf sie und das Rad eingetreten.

Das meldete die Polizei Düren am Montag. Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr auf der Borsigstraße. Der Straßenabschnitt, auf dem die 77-Jährige fuhr, kann nicht von Autos befahren werden und ist ein gemeinsamer Fuß- und Radweg.

Die Jülicherin gab an, dass vor ihr ein Mann lief, der lautstark vor sich hin schimpfte. Als die 77-Jährige auf seiner Höhe war, trat der Unbekannte unvermittelt nach ihr und traf sie am Oberschenkel. Erst als sie lautstark um Hilfe rief, flüchtete er in Richtung Römerstraße. Die Frau wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.