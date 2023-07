In Lagerhalle eingebrochen : Unbekannte Täter klauen Anhänger samt Motorboot in Jülich

Unbekannte Täter klauen Anhänger samt Motorboot in Jülich

In Lagerhalle eingebrochen

In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter aus einer Lagerhalle ein Anhänger mitsamt einem Motorboot geklaut. Foto: Polizei Düren

Jülich Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Jülich einen Anhänger mitsamt einem Motorboot geklaut. Trotz eines Zeugen konnten die Täter flüchten.

Der Diebstahl wurde nach Angaben der Polizei Düren am Samstagmorgen durch den Eigentümer bemerkt. Die unbekannten Täter brachen dazu in eine verschlossene Lagerhalle ein, in welchem sich der Trailer und das Boot befanden.