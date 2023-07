Neue Serie „Migration“ : Über „Ruhrpolen“ und französische Wurzeln im Kreis Düren

Der Autohersteller Ford hat als erstes deutsches Unternehmen Beschäftigte aus der Türkei angeworben. Viele von ihnen waren auch im Dürener Ford-Werk tätig und sind inzwischen längst hier heimisch. Foto: Ford-Werke GmbH

Serie Kreis Düren Wenn wir heute über Migranten sprechen, müssen wir auch über uns selbst reden. Woher kamen eigentlich die ersten Dürener und Jülicher? Und wie sehr haben vermeintliche „Ausländer“ zu unserem heutigen Wohlstand beigetragen?

Woher die ersten Dürener oder Jülicher kamen, lässt sich nicht eindeutig feststellen, sie bleiben als die ersten Migranten namenlos. Dürener Familien, die Anhänger der Reformation waren und deren Wurzeln in die französischsprachige Wallonie der Spanischen Niederlande führen, stiegen im Verlauf weiterer Jahrhunderte zu bekannten Dürener Industriellenfamilien auf. Unter anderem gründete 1854 Toussaint Petry in „Klein-Frankreich“, wie Rölsdorf damals genannt wurde, die Firma Petry-Dereux GmbH, welche bald zu Deutschlands größten Dampfkesselfabriken zählte.

Bereits 1907 begannen die Arbeiten an der Dürener Kreisbahn. Dieses Großprojekt wurde maßgeblich durch den Einsatz ausländischer Arbeiter, vor allem Italiener und Polen, umgesetzt. Noch vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten in der Landwirtschaft und in der Zuckerindustrie im Kreis Düren saisonale ausländische Kräfte in Ermangelung der einheimischen. Arbeitsmigration prägte die Dürener Industrie auch in den Nachkriegsjahren. Im Zuge der Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern kamen die „Gastarbeiter“ in den Kreis und in die Stadt Düren.

1955 waren es die Italiener, die im Bergbau eingesetzt wurden. Es folgten Spanier, Griechen, Niederländer, Portugiesen, Marokkaner, Tunesier, Südkoreaner und Menschen aus dem damaligen Jugoslawien. Gearbeitet haben sie in der Steinkohle, in den Papier- und Textilfabriken, bei den Dürener Metallwerken, in der „Teppichfabrik“, im Rheinischen Braunkohlerevier und bei den Automobilwerken. Sie übernahmen als preiswerte Arbeitskräfte häufig die körperlich harten, zuweilen gefährlichen Tätigkeiten, für die sich keine eingesessenen Arbeitnehmer finden ließen.

Sie blieben länger als sie es vorhatten, ihre Familien kamen nach, es wurden Kinder geboren. Viele sind irgendwann in ihre Länder zurückgegangen, für andere wurde Deutschland zum neuen Lebensmittelpunkt. Im Oktober 1962 arbeiteten 3.500 der sogenannten „Gastarbeiter“ und „Gastarbeiterinnen“ im Arbeitsamtsbezirk Düren/Jülich. Dabei hat die Herzogstadt neben den Parallelen zu Düren ihre eigene „Ausländer-Geschichte“.

Im November 1961 landen türkische Gastarbeiter auf dem Flughafen Düsseldorf. Sie sind die ersten Bergleute aus der Türkei, die sich für ein Jahr Arbeit in Deutschland verpflichtet haben. Auch beim Eschweiler Bergwerks-Verein (EBV) haben auf Emil Mayrisch in Siersdorf viele türkische Kollegen malocht und sind in Aldenhoven heimisch geworden. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Die Lage an der alten Römerstraße, heute „Via Belgica“ genannt, sorgte sehr früh für ausländische Kontakte. Eine fluktuierende Migration mit wechselnden ausländischen Regimentern prägte Jülich als Festungsstadt. Die Einwanderung von französischen Familien in dieser Zeit lässt sich heute noch an einigen Familiennamen erkennen. Im 19. Jahrhundert stiegen die Bevölkerungszahlen in Jülich, ganz anders als in Düren, nur langsam an. Lediglich wenige Familien aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Italien siedelten sich in Jülich an. Unter den Italienern auch die bekannte Zinngießer-Familie Tamborino aus Forno, die bereits 1789 in Jülich ansässig wurde. Zu einem sprunghaften Einwohneranstieg führte erst 1918 die Eröffnung der Eisenbahnwerkstätte mit rund 2000 Beschäftigten vorwiegend aus dem Ruhrgebiet, darunter womöglich auch die sogenannten „Ruhrpolen“.

Die Errichtung der Kernforschungsanlage 1958 – das heutige Forschungszentrum Jülich – mit 3000 Mitarbeitern inmitten vieler ausländischer Kräfte mit hohem Bildungsniveau veränderte nachhaltig die Sozialstruktur der Stadt. In der 1966 gebauten Konservenfabrik der Firma Appel & Frenzel wurden aufgrund eines Anwerbeabkommens mehrere hundert, vorwiegend weibliche Arbeitskräfte aus Portugal beschäftigt. Seit 2010 beheimatet zudem die Fachhochschule Aachen am Campus Jülich eine Vielzahl an ausländischen Studierenden. Auch Flüchtlinge fanden den Weg nach Jülich und Düren. Der 1985 in Jülich gegründete Arbeitskreis Asyl betreute Tamilen als erste Flüchtlingsgruppe. Derzeit leben im Jülicher Land 741 Geflüchtete, davon 374 Ukrainer.

In Düren kamen 1979 sechs chinesischstämmige Familien als Flüchtlinge aus Vietnam an. Beide Städte nahmen in den 1990er Jahren vorübergehend Flüchtlinge aus dem Balkankrieg auf. Weitere Waffenkonflikte und Bürgerkriege in der ganzen Welt ließen unter anderem Menschen aus Nigeria, Zaire (heute Demokratische Republik Kongo), Libanon, Afghanistan, Irak, Syrien und zuletzt aus der Ukraine in Jülich und in Düren nach Schutz suchen.

Angehörige von 117 Nationen leben in der Herzogstadt zusammen. Darunter 6000 Ausländer und, wie es angenommen wird, weitere 6000 Einwohner mit Migrationshintergrund. Unter den aus 140 Nationen stammenden 95.359 Einwohnern Dürens (Ende 2022) sind 19.503 Ausländer. Entsprechend höher ist die Zahl der Dürener mit Migrationshintergrund. Wer sind diese Menschen? Und welches Schicksal führte sie in die Städte an der Rur? Diese Fragen wollen wir mit unserer Serie „Die Geschichte unserer Nachbarn im Kreis Düren“ beispielhaft klären.