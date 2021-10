Gesundheitsamt : Trinkwasser in Linnich und Titz weiter abkochen

Trinkwasser in Linnich und Titz weiter abkochen

In Linnich und zwei Straßen von Titz-Hompesch sollte das Trinkwasser auf Empfehlung des Gesundheitsamtes weiter abgekocht werden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Linnich Der Kreis Düren kann noch keine Entwarnung wegen der Verunreinigung im Trinkwasser im Stadtgebiet von Linnich und in zwei Straßen von Titz-Hompesch geben.

Der Kreis Düren tappt in Bezug auf die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers in Linnich und Teilen von Titz-Hompesch noch völlig im Dunkeln. Die Ursache für die Auffälligkeiten sei derzeit noch nicht bekannt, teilte das Gesundheitsamt des Kreises am späten Mittwochnachmittag mit. Die Spülungen des Rohrnetzes zusätzlich zur Desinfektion des Trinkwassers laufe weiter.