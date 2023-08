Trans-Künstler Kilian Elias : Jülicher spielt auf dem CSD in Aachen

Kilian Haunschild aus Jülich (hier mit Katze Nuki) tritt am Samstag beim CSD in Aachen auf. Foto: Anne Schröer

Jülich Kilian Haunschild ist trans, hat seinen Namen geändert und eine OP machen lassen, aber auf die Einnahme von Testosteron verzichtet der 25-Jährige ganz bewusst, um seine helle Stimme zu behalten.

„Ich bin Kilian. Ich bin 25, komme aus Jülich, spiele Gitarre und singe seit zwölf Jahren – also etwa die Hälfte meines Lebens“, stellt sich Kilian Haunschild vor, während Katze Nuki Streicheleinheiten einfordert. Haunschild erzählt von seinen drei Schwestern – zwei sind älter, eine jünger. „Die konnten alle vor mir Gitarre spielen“, erklärt er, was ihn dazu inspiriert hat, selbst damit anzufangen. Alle Geschwister haben sich das Spielen selbst beigebracht und zwei von ihnen treten Mitte August beim CSD in Aachen auf.

Der Christopher Street Day, der Diversität, Offenheit und einen respektvollen Umgang unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung in den Fokus rückt, wird von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. August, in der Kaiserstadt gefeiert und vom Verein Rainbow Aachen organisiert. Auf dem Programm stehen neben einer Demo, Open-Air-Kino und einem Familien-Frühstück auch Bühnenauftritte am „Platz für Demokratie“ an der Büchel-Wiese.

Teil des Bühnenprogramms ist mit einem Auftritt am Samstag (17 Uhr) Kilian Haunschild unter seinem Künstlernamen Kilian Elias, mit Coversongs auf der Gitarre. Sein Markenzeichen: die helle Stimme. „Ich identifiziere mich stark über meine Stimme. Deshalb nehme ich kein Testosteron“, erzählt der 25-Jährige. Er ist trans, hat seinen Vornamen geändert, sich für eine Mastektomie entschieden, also eine Brustentfernung beziehungsweise -angleichung, aber an der alten Stimme bewusst festgehalten.

Trans sein – wie erklärt Kilian Haunschild das in seinen Worten? „Bei meiner Geburt wurde mir das falsche Geschlecht zugeordnet. Oder sagen wir: ein Geschlecht, bei dem ich später im Leben gemerkt habe: ,Hey, das passt nicht.‘ Deshalb habe ich Schritte unternommen, wie die Namensänderung und die Mastektomie. Darüber kann jeder denken, was er möchte. Die Hauptsache ist doch, dass es mir jetzt besser geht“, sagt er lächelnd.

Die Klarheit und Selbstverständlichkeit, mit der Haunschild über sich, seinen Körper und seine Identität spricht, hat er aber nicht von klein auf gehabt, sondern über Jahre gewonnen. „Das war ein langer Weg für mich und mit viel Selbstfindung verbunden“, sagt der Kaufmann für Büromanagement rückblickend und erinnert sich, 2014 erstmals mit dem Thema Trans-Identität in Berührung gekommen zu sein. Damals war Kilian Haunschild 16 Jahre alt. „Dann hat es aber noch vier Jahre gedauert, bis ich mir das 2018 selbst eingestanden und mich mir gegenüber geoutet habe.“ Den neuen Pass mit dem neuen Namen hat Kilian seit Mai 2019.

„Ich bin seit fünf Jahren in meiner Identität“, erzählt er und schwärmt davon, wie viel positive Veränderungen sein Weg ihm seitdem gebracht hat. Vorher band Kilian Haunschild seine Brüste ab, trug Kompressionsshirts, hatte sich aber auch eine krummere Haltung angewöhnt, weil bei hängenden Schultern das T-Shirt lockerer fällt.

Nun, nachdem er seine Mastektomie hatte, hat Haunschild deutlich an Lebensqualität gewonnen, muss sich keine Sorge machen, dass die Nachbarn etwas sehen, wenn er schnell den Müll rausbringt, ohne vorher das Kompressionsshirt anzuziehen, ist bei Hitze nicht mehr so eingeschränkt und freut sich, an einer geraderen Körperhaltung zu arbeiten. Das Wichtigste aber: „Mein Spiegelbild sieht jetzt noch mehr aus wie ich.“

Eine weitere Operation zieht Haunschild eventuell in Erwägung, scheut aber noch vor dem Berg an Bürokratie zurück. Allein für die letzte OP waren 16 Seiten an Dokumenten nötig, die an die Krankenkasse gingen. Haunschild erklärt, dass es nicht den einen Trans-Weg gibt, sondern viele verschiedene: Die Entscheidungen für oder gegen die Einnahme von Hormonen, für oder gegen Operationen an äußeren und/oder inneren Geschlechtsorganen sind sehr individuell. Haunschild: „Jeder hat seinen Weg.“