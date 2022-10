Versuchte Sprengung : Zwei Täter scheitern am Geldautomaten in Titz

Zwei Täter scheitern am Geldautomaten in Titz

Titz In Titz ist in der Nacht der Versuch gescheitert, einen Geldautomaten der Sparkasse zu sprengen. Zwei unbekannte Täter flüchteten ohne Beute. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse an der Linnicher Straße in Titz zu sprengen. Sie haben dazu zunächst Gasflaschen benutzt. Als der Versuch scheiterte, versuchten sie „flüssigen Brennstoff“ in den Automaten einzuführen, erklärt eine Sprecherin der Dürener Polizei. Flammen seien aus dem Automat geschlagen, Beute konnte aber dennoch nicht gemacht werden.