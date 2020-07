Keine Hinweise auf die Täter : Wieder ein Automat in Titz gesprengt

Die Bankfiliale in Titz. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Interaktiv Titz In der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten in Titz zu sprengen. Der nächste Fall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag nur wenige Meter entfernt. Ob es sich um die selben Täter handelt und ob sie Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Anwohnerin bemerkte am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.05 Uhr, dass aus dem Vorraum der Raiffeisenbank-Filiale an der Landstraße Rauch drang, sagte Polizeisprecherin Ingrid Königs am Donnerstagmorgen. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr aus.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Serie reißt nicht ab : Geldautomat in Kohlscheider Gewerbegebiet gesprengt

Die Feuerwehr hatte den Brand, der von einem Geldautomaten ausging, schnell unter Kontrolle. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich dabei um eine gewollt hergeführte Explosion handelte, die in dem Automaten ausgelöst wurde.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht. Eine erste Fahndung mit einem Hubschrauber verlief erfolglos. Auch ob die Täter Beute machen konnten, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Düren zu melden.

Bereits in der vergangenen Woche versuchten unbekannte Täter einen Geldautomaten in der nahegelegenen Sparkassen-Filiale in Titz zu sprengen. In dem Fall mussten sie ohne Beute flüchten. Bereits am Mittwoch ereignete sich eine Automatensprengung in Herzogenrath. Aufgrund der vielen Fälle haben sich einige Geldinstitute bereits dazu entschlossen, mehrere Automaten vorläufig zu schließen.

(cheb)