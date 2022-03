Schon zum dritten Mal : Unbekannte sprengen Geldautomat in Titz

Zum dritten Mal innerhalb der letzten beiden Jahre wurde der Geldautomat der Raiffeisenbank an der Landstraße in Titz gesprengt. Unser Foto entstand bei der zweiten Attacke auf den Automaten am 30. Juli 2020. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Titz Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten einer Bank in Titz gesprengt. Sie flüchteten.

Der Automat befindet sich in einem Vorraum der Bank, die an ein Wohnhaus grenzt. Zeugen sahen zwei Männer mit Sturmhauben mit einem in einer Nebenstraße geparkten Auto fliehen, in dem eine weitere Person wartete, in Richtung Jackerath. Bei dem Wagen könnte es sich laut der Zeugen um einen dunklen Audi gehandelt haben.