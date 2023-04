Neue Potenzialflächen gesucht : Umdenken in der Titzer Windkraft-Politik

Interaktiv Titz Bei der Windkraft-Potenzialanalyse geht es in der Landgemeinde mittlerweile nicht mehr nur um die Abwehr einer „Verspargelung“: Die Politik hat beschlossen, proaktiv Möglichkeiten für einen Ausbau und eigene Wertschöpfung zu benennen.

26 Windräder stehen auf dem Titzer Gemeindegebiet. 3,2 Prozent der Gemeindefläche werden so bereits für die Gewinnung von Windenergie genutzt – gefordert sind in NRW 1,8 Prozent bis 2032. Dennoch diskutiert die Politik aktuell die Ergebnisse einer Potenzialanalyse für weitere Windkraft-Flächen. Hört man, mit welcher Tonalität das Thema heute besprochen wird, wähnt man sich in einer anderen Kommune als noch vor anderthalb Jahren, als das Gutachten in Auftrag gegeben wurde.

Man habe seine Schuldigkeit getan, hieß es damals, mit den 26 Windrädern plus einer Biogasanlage würde auf Gemeindegebiet bereits mehr Strom erzeugt als verbraucht, hatte Bürgermeister Jürgen Frantzen (CDU) geäußert. Auslöser dafür, dennoch ein Gutachten für weitere Flächen zu beauftragen, war die Sorge, Planer von Windkraftanlagen könnten sich gegen die von der Gemeinde festgelegten großzügigen Regeln zum Mindestabstand (1200 Meter statt der bis dato in NRW gültigen 1000 Meter zu Siedlungen) durchsetzen und die Landschaft könnte durch immer mehr Windräder „verspargeln“. Im Zweifel wollte man die Standorte wenigstens von Gemeindeseite bestimmen können.

Doch die Ratsfraktionen wollen mehr: In einem gemeinsamen Antrag haben sie die Verwaltung aufgefordert, eine viel weitreichendere Nutzung der Gemeindefläche für den Windkraft-Ausbau zu nutzen. So sollen die Landschaftsarchitekten der Firma Döpel Szenarien erstellen, in denen vier, sechs, acht, zehn und zwölf Prozent der Gemeindefläche für Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden – mit Fokus auf die Frage, was das für die verbleibenden Abstände zur Wohnbebauung bedeuten würde. Denn der gemeindeintern festgelegte Abstand von 1200 sei zwar „seinerzeit die richtige Entscheidung“ gewesen, ist aber spätestens seit dem neuen Wind-an-Land-Gesetz (siehe Infobox) nicht länger haltbar. „Es ist gut, dass wir so vor die Lage kommen und anhand einer gründlichen Analyse sehen, wo was geht“, befürwortet Bürgermeister Frantzen die Maßnahme.