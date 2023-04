Unterbringung von Geflüchteten : Titz schickt Hilferuf an Land und Bund

Neben dem Feuerwehrhaus: Die Containeranlage im Kernort ist die erste, in der seit Karneval schon Menschen wohnen. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Titz In einer Resolution zur Aufnahme von Geflüchteten schreibt der Gemeinderat: „Die Stimmung kippt!“ und fordert einen Aktionsplan für die Migrationspolitik und Vereinfachungen für die Kommunen. Eine Bürgerinitiative äußert derweil Kritik an den geplanten Containern.

„Bei unvermindertem Zuzug geflüchteter Menschen wird künftig im Abstand von rund zehn Wochen jeweils eine neue Containeranlage notwendig“, schreiben die Titzer Ratsfraktionen in einer gemeinsamen Resolution, die sie in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen haben. Mit dem Papier wenden die Ratsleute aus CDU, SPD, Grünen und W.I.R. sich an Bundes- und Landesregierung sowie Bundestags- und Landtagsmitglieder aus dem Kreis Düren.

„Die Aufnahmebereitschaft der Landgemeinde Titz und die Einsatzbereitschaft zahlreicher sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagierender Einwohnerinnen und Einwohner in unseren Ortschaften ist groß“, heißt es in der Resolution. „Aber die Belastungsgrenze ist erreicht.“ Die Akzeptanz in der Bevölkerung sinke deutlich, „Die Stimmung kippt!“. Es gebe Sorge, das Kita- und Schulsystem könne kollabieren, die Ressourcen der Verwaltung seien erschöpft. Die Fraktionen fordern daher einen gemeinsamen Aktionsplan von Bund, Ländern und Kommunen, eine Abstimmung in der EU-Migrationspolitik und klare Regelungen für Abschiebungen.

Gefordert wird zudem eine Erleichterung im Baurecht für Flüchtlingsunterkünfte auf Außenflächen und größere Bemühungen um mehr Unterbringungsplätze in Bundes- und Landeseinrichtungen. 278 geflüchtete Menschen leben aktuell in der Landgemeinde, bleiben die Zuweisungszahlen konstant, muss damit gerechnet werden, dass es bis Ende des Jahres 469 sind.

„An Wohnungen kommen wir nicht mehr ran. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Obdachlosigkeit vermeiden“, sagte Bürgermeister Jürgen Frantzen (CDU) in der Ratssitzung. Den Standort Rödingen für die nächste, mittlerweile dritte Containeranlage mit rund 60 Plätzen haben die Politiker noch am gleichen Abend beschlossen, eine Prioritätenliste mit den als nächstes zu prüfenden fünf Folge-Standorten ist ebenfalls in dieser Sitzungsrunde festgelegt worden. Flächen in Spiel, Opherten, Müntz, Hasselsweiler und Jackerath stehen auf der Liste.

Mitgliedern der Bürgerinitiative für dezentrale Unterbringung (BIDU) sehen darin die Grundsätze der Unterbringung von Geflüchteten verletzt, auf die sie sich 2021 mit Rat und Verwaltung einigten, als eine Sammelunterkunft in Jackerath entstehen sollte. Vereinbart wurde damals, dass die Unterbringung dezentral und nur in Notfällen für eine begrenzte Zeit in Gemeinschaftsunterkünften erfolgen soll. Und: dass Geflüchtete möglichst proportional zur Einwohnerzahl auf die Ortsteile verteilt werden, mit einer Abweichung von maximal 15 Prozent. „Uns stört immens, dass man das Proportionale nun komplett aus den Augen verliert“, sagt Rainer Schmitz, Sprecher der Initiative. Ortsteile wie Spiel oder Ameln würden durch die großen Containeranlagen über die Maßen belastet. Die Initiative sieht vor allem den Kernort in der Pflicht, auch wegen der besseren Infrastruktur. Bei den Fraktionsvorsitzenden und der Verwaltung finde man kein Gehör, weshalb die BIDU nun ein Bürgerbegehren vorbereiten will, um den Ratsbeschluss zu kippen.