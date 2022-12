Mit Sportwagen : Gefährliche Flucht vor der Polizei endet am Forschungszentrum

Gefährliche Flucht vor der Polizei endet am Forschungszentrum

Am Hambacher Tor stoppten die Einsatzkräfte den leichtsinnigen Fahrer (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Titz Ein Mann aus Jülich ist am Mittwochmorgen wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise aufgefallen. Schlussendlich konnte er gestoppt werden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Der 27-Jährige, der mit einem weißen Golf unterwegs war, fiel einem Beamten der Polizei Jülich gegen 9 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der Polizist mit seinem Streifenwagen die Bundesstraße 55 in Richtung Jülich.

Durch „Lückenspringen“ sowie das Begehen von Ordnungswidrigkeiten verschaffte sich der 27-Jährige immer wieder einen Vorsprung. Einen Kreisverkehr auf der Landesstraße 264 verließ er in Richtung Hambach. Von dort fuhr er bis an die Zufahrt des Forschungszentrums am Hambacher Tor, wo das Fahrzeug des 27-Jährigen angehalten werden konnte.