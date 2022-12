Lkw-Tanks abgepumpt : Dieseldiebe an der A44 bei Titz unterwegs

Mehrere hundert Liter Diesel erbeuten unbekannte Täter an einer Raststätte an der A44 bei Titz (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Fricke

Titz Gleich in zwei Fällen sind Dieseldiebe an der A44 bei Titz erfolgreich gewesen. Die Täter entwendeten mehrere hundert Liter Kraftstoff.

Die erste Tat hat sich auf der Raststätte an der A44 in Richtung Mönchengladbach bei Titz ereignet. Dort öffneten Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag und 3 Uhr am Samstagmorgen gewaltsam den Tank eines Lkw. Sie entwendeten rund 400 Liter Kraftstoff. Dann flüchteten sie unerkannt.