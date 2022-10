Versuchter Raub : Abgekartetes Spiel zwischen Tankstellenräuber und angeblichem Opfer

Titz Mit einem Trick haben zwei Personen versucht eine Tankstelle in Ameln auszurauben. Doch sie scheiterten an der aufmerksamen Mitarbeiterin.

Wie Videoaufzeichnungen aus der Tankstelle zeigen, ging der Täter zu der 48-jährigen Kundin und hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Gleichzeitig forderte er von der Kassiererin das Geld aus der Kasse. Die 20-Jährige erkannte die beiden Personen allerdings – und sagte dies auch.

In der Folge flüchtete zunächst der 34-Jährige. Als ein weiterer Kunde den Verkaufsraum betrat, rannte auch die 48-jährige Frau davon. Da die Kassiererin die Personen kannte und auch ihren Wohnort nennen konnte, wurde sofort eine Fahndung durch die Polizei eingeleitet. Die Beamten der Polizei konnten beide in der Nähe der Wohnanschrift des angeblichen Opfers fassen.

Zudem wurden zwei weitere Personen angetroffen: Die Tochter der angeblich bedrohten Kundin, die zeitgleich die Freundin des Täters ist sowie eine weitere männliche Person. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen. Gegen die 34 und 48 Jahre alten Beteiligten wird nun unter anderem ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet. Im Rahmen von weiteren Ermittlungen wurde dann noch festgestellt, dass das Duo bereits am Nachmittag in der Tankstelle war und dort Spirituosen gestohlen hatte. Auch in diesem Fall hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet.