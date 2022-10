Wartende Autos übersehen : 51-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Titz Auf der Landesstraße 366 bei Titz hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Dessen Auto schob er im Anschluss noch in zwei weitere Fahrzeuge, geführt von einem 27 Jahre alten Mann aus Titz und einem 28-Jährigen aus Troisdorf. Die letzten beiden Autos gerieten in der Folge wiederum in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto kam, in dem ein 58-Jähriger saß.