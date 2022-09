Motorradfahrer übersehen : 35-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Titz Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Landstraße 12 bei Titz schwer verletzt worden.

Ein 58-jähriger Autofahrer aus Elsdorf war nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen auf der Landstraße 213 aus Richtung Welldorf kommend in Richtung Bettenhoven unterwegs. An der Kreuzung zur Landstraße 12 in Titz wollte der 58-Jährige geradeaus weiterfahren. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den 35-jährigen Motorradfahrer aus Bergheim, der auf der L12 in Richtung Titz unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 35-jährige Bergheimer schwer verletzt. Er wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.