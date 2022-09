St. Mariä Himmelfahrt in Jülich : Täter verwüsten Kirche und bringen vermisstes Kruzifix zurück

Ein vermisstes Kruzifix der Kirche St. Mariä Himmelfahrt ist wieder aufgetaucht. Foto: Polizei Düren

Jülich Unbekannte haben in der katholischen Kirche am Marktplatz in Jülich mehrere Gegenstände angezündet. Zudem tauchte ein vermisstes Kruzifix wieder auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz vor 18 Uhr meldete eine Zeugin die Tat bei der Polizei. Vor der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Jülich war der Boden durch Wachsreste verschmutzt. In der Kirche hatten der oder die Täter ein Plakat angezündet. Außerdem wurden mehrere Aufkleber in der Kirche verteilt, unter anderem auf Bänken, Kerzen sowie dem Altar. Der oder die Täter entwendeten zudem einige Kerzen.

Überraschenderweise brachten sie jedoch auch etwas zurück: Am Altar stand ein Kruzifix aus der Kirche, welches fünf Wochen zuvor verschwunden war.

Der oder die Täter müssen zwischen 8.05 Uhr und 18 Uhr am Montag in der Kirche gewesen sein. Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421/949-6425 bei der Polizei zu melden.

(red/pol)