Stromausfälle am Montag : Stromversorgung in Jülicher Ortsteilen wiederhergestellt

Vier Ortsteile von Jülich waren von den Stromausfällen betroffen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Jülich In vier Jülicher Ortsteilen ist es am Montag immer wieder zu Stromausfällen gekommen. Bereits am Vormittag konnte die Störung behoben und die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

Betroffen waren die Ortsteile Mersch, Pattern, Welldorf und Güsten. Die Warnung wurde gegen 11 Uhr vom Amt für Bevölkerungsschutz im Kreis Düren herausgegeben. Bereits um 11.30 Uhr wurde die Warnung wieder zurückgenommen. Die Ursache für die Störung ist noch nicht bekannt.

Wir berichten aktuell weiter.

(red)