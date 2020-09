Nach Ausweichmanöver : Streifenwagen landet in Vorgarten

Jülich Eine Einsatzfahrt der Polizei endete am Mittwoch in einem Jülicher Vorgarten. Ein Mann hatte die Fahrerin im Streifenwagen zum Ausweichen gezwungen.

Auf dem Weg zu einem Einsatz, so berichtet die Polizei, war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung mit Blaulicht und Martinshorn auf der Hasenfelder Straße in Richtung Engelsdorf unterwegs. In dem Moment, als der Streifenwagen links an einem vorausfahrenden Auto vorbeifahren wollten, scherte dieses Fahrzeug nach links aus, um auf den Ostring abzubiegen.