Straßenausbau in Stetternich : Sechs Bäume sollen für Parkplätze weichen

Straßenausbau in Stetternich

Der Straßenausbau im Abschnitt "Auf der Klause" am Friedhof in Stetternich ist überfällig. Strittig ist die Fällung von sechs Bäumen, um dort Parkplätze zu schaffen. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Sechs alte Bäume auf dem Stetternicher Friedhof sollen bei einem Straßenausbau für neue Parkplätze weichen. Die Anwohner, die den Ausbau bezahlen sollen, sind dagegen.

Handlungsbedarf gibt es gleich aus zwei Gründen. Die Straße ist nie ausgebaut worden und der aktuell gültige Bebauungsplan entspricht nicht dem Ist-Zustand. Der weist ein allgemeines Wohngebiet aus und setzt eine Verkehrsfläche mit einer Straßenbreite von neun Metern fest. „Diese Verkehrsfläche entspricht aber nicht den heutigen Gegebenheiten“, hieß es schon in der Sitzungsvorlage für den Fachausschuss.

Weil die Grundstücke deutlich näher an die Straße gerückt sind, kann die nur rund fünf Meter breit sein, die Verkehrsfläche muss also im Bebauungsplan reduziert und die Fläche des Wohngebietes vergrößert werden. Entstehen soll nun eine etwa fünf Meter breite Mischverkehrsfläche. Das ist soweit unstrittig, auch wenn es für die Anwohner mit hohen Kosten verbunden ist. Nach ersten Schätzungen sind etwa 20 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche zu berechnen, bei einem Faktor von 1,25 aufgrund der zulässigen zweigeschossigen Bebauung. Wer also ein Grundstück über 1000 Quadratmeter besitzt, muss mit Kosten von 25.000 Euro (1000 x 20 x 1,25) rechnen. Knapp die Hälfte der Gesamtkosten muss die Stadt für Friedhof und Festwiese allerdings selbst tragen.