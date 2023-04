Klimaneutrales Baugebiet für Jülich : Sonne, Eisspeicher und ein eigenes Nahwärmenetz

Im Bauabschnitt zwei an der Lindenallee wird noch kräftig gebaut, die Erschließung des angrenzenden dritten Bauabschnittes könnte ab Ende 2023 folgen. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Wie kann ein ganzes Stadtviertel klimaneutral mit Wärme versorgt werden? Und wie wird es auch für den Verbraucher bezahlbar? Am Beispiel des Jülicher Neubaugebietes Lindenallee III ist dazu eine erste Studie entstanden.

Mit Blick auf den Solarturm und die Ortslage bis Stetternich soll ab Ende 2023 der 3. Bauabschnitt des Wohngebietes Lindenallee zwischen Kolpingstraße und der Alten Dürener Straße in Jülich entwickelt werden. Knapp 45 Einfamilienhäuser sollen in diesem Bauabschnitt entstehen. Auf einer gesonderten Fläche könnte Raum für bis zu 17 Tiny Houses vorgehalten werden. Verpflichtend für potenzielle Bauherren: Wie im zweiten Bauabschnitt müssen die künftigen Eigentümer eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installieren, die im Jahr mindestens 5000 Kilowattstunden Strom produziert.

Geht es nach Professor Ulf Herrmann, Chef des Jülicher Solar-Institutes und Leiter des im Brainergy-Park ansässigen Fraunhofer-Institutes, ist das aber nur ein erster Schritt, das neue Baugebiet möglichst klimaneutral aufzustellen. „Wir wollen Quartiere begleiten, die in der Planung sind, damit wir voneinander lernen können“, hatte Herrmann schon Ende Dezember 2021 formuliert, als er die Leitung des Fraunhofer-Institutes in Jülich übernommen hatte. Sein Ziel dabei: Quartiere so zu planen, dass in einem breitgefächerten Energiemix die Energiewende auch ganz praktisch umgesetzt werden kann – eben dezentral vor Ort.

Beispielhaft hat Herrmann das jetzt in einer ersten Studie für die SEG und die Stadtwerke Jülich umgesetzt – also rechtzeitig bevor die Erschließung des Baugebietes beginnt. Sein Vorschlag: Luftwärmepumpen sollen in einem Nahwärmenetz das Baugebiet mit der nötigen Wärme versorgen. Die Energie für die Pumpen soll zu wesentlichen Teilen aus Photovoltaik gewonnen werden, Herrmann setzt dabei auf Niedertemperatur-Solarenergie. Die entsprechenden Kollektoren könnten etwa auf überdachten Parkplätzen angebracht werden.

Schon im Baugebiet Lindenallee II ist die Nutzung von Photovoltaik-Kollektoren verpflichtend. Im 3. Bauabschnitt könnte ein Nahwärmenetz entstehen, um das neue Quartier klimaneutral aufzustellen. Foto: Burkhard Giesen

Herrmann schätzt, dass so 80 Prozent der Grundlast des Jahresverbrauchs abgedeckt werden können. Um Spitzenlasten auch abzudecken, soll eine vergleichsweise neue Technik zum Einsatz kommen: sogenannte Eisspeicher, zentrale Großspeicher, die wie eine Zisterne verbaut werden. „Beim Eisspeicher nutzt man die Schmelzenergie zur Speicherung. Der Vorteil ist, dass die Energiedichte um ein Vielfaches höher ist. Der Nachteil: Man kommt nicht über die null Grad hinaus“, erklärt Herrmann. Aber: Gerade in Verbindung mit solarthermisch unterstützten Wärmepumpen kann diese Lösung Sinn ergeben.

Was das Konzept aus Sicht von Herrmann so besonders macht, ist die Verknüpfung der unterschiedlichen Technologien. „Nahwärmenetze gibt es schon an vielen Stellen. Eisspeicher stellen eher eine junge Technologie dar. Niedertemperatur-Solarenergie als Wärmequelle wird bisher noch nicht für ganze Quartiere genutzt“, sagt Herrmann, der genau darin aber den besonderen Vorteil sieht: „In Zeiten, in denen Stadtwerke absehbar nicht mehr so viel Gas verkaufen werden, kann Wärme ein neues Geschäftsfeld, ein Zukunftsfeld, darstellen. Das vor Ort in einem Quartier auszuprobieren, ist sinnvoll, zumal man für ein solches Projekt auch Zuschüsse generieren könnte.“

Eine Einschränkung macht Herrmann aber: „Dass sich dass wirtschaftlich umsetzen lässt, muss der Auftraggeber klären.“ Herrmann ist davon so überzeugt, dass dieser auch davon ausgeht, dass sich die anfangs höheren Investitionen sehr schnell amortisieren und auf die Kunden keine höheren Kosten zukommen werden: „Man wird weiter seine Abschläge an die Stadtwerke zahlen. Die Stromrechnung dürfte aber geringer ausfallen.“