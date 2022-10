Roden, reinigen, laden : So werden Zuckerrüben geerntet

Foto: Anne Schröer 16 Bilder Roder und Maus im Detail

Kreis Düren Aus der Erde in den Roder, auf die Miete und Tage später über die Maus in den Laster: Die Zuckerrübe wird auf dem Weg vom Feld in die Fabrik nicht nur geköpft, sondern legt auch eine Tanzeinlage hin.