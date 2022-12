Zuckerrübenernte im Jülicher Land : So werden die Rüben vor dem Frost geschützt

Warm eingepackt durch den Winter: Eine Rübenmiete unter Vließ am Feldesrand. Foto: Anne Schröer

Serie Jülich Am liebsten liegt die Zuckerrübe bei 4 Grad plus herum. Im Winter werden die Mieten an den Feldrändern deshalb zugedeckt. Doch starke Temperaturschwankungen machen der Frucht auch unter dem Vließdeckchen zu schaffen.