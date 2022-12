Rezept vom Brot-Sommelier : So backt man einen Kinderstollen zu Hause

So backt man einen Kinderstollen zu Hause

Jülich Kinder mögen fluffiges Gebäck, das gern süß sein darf. Davon ist Brot-Sommelier Felix Abschlag aus Jülich überzeugt. Deshalb hat der 31-Jährige ein Rezept für einen Stollen kreiert, der besonders die Kleinen ansprechen soll, aber auch Erwachsenen schmeckt.

Wenn Brot-Sommelier Felix Abschlag über seine Leidenschaft spricht, ist er kaum zu stoppen. Er kennt die Temperaturspanne, bei der sich Hefe am wohlsten fühlt und optimal gehen kann (22 bis 25 Grad), weiß um die Bedeutung von Butter und Zucker als Konservierungsmittel und vertritt beim Backen überzeugt das Credo: „Jedes Gramm ist entscheidend.“

Wir waren einen Vormittag in der heimischen Küche des 31-Jährigen in Jülich zu Besuch und haben ihm bei der Zubereitung eines Stollen über die Schulter geguckt. Dabei ging es nicht etwa um die recht bekannte Version mit viel Butter, Rosinen, Rum und einer dicken Puderzuckerschicht obendrauf; stattdessen hat der Bäckermeister ein Rezept kreiert, das besonders Kinder ansprechen soll.

Seine Version eines Stollen ist ein rundes, fluffiges Gebäck mit einer knusprigen Kruste, in dem Mandeln und Schokoladendrops enthalten sind. Die Mandeln bringen eine besondere Überraschung mit: Sie wurden über Nacht in Milch eingelegt, in die der Bäckermeister allerlei Gewürze wie Vanille, Kardamom, Piment, Zimt und Bittermandel gemischt hat. Fertig ist ein Gebäck, das zwar süß schmeckt, aber durch die bitteren Elemente eine spannende Note bekommt. Und diesen Stollen durften wir zu Beginn unseres Treffens direkt mal probieren.