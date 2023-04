Private Hilfsaktion aus Inden : Silke Junggeburth lässt Wünsche wahr werden

In ihrem Keller sammelt Silke Junggeburth die Spenden für „Wünsche werden wahr“. Foto: MHA/Alina Hasky

Inden Mit ihrer privaten Hilfsaktion „Wünsche werden wahr“ unterstützt Silke Junggeburth aus Inden seit mehr als sechs Jahren Kinder und Familien. Im Juni veranstaltet sie einen großen Charity Cup auf der Sportanlage von Fußballgolf Inden.

Kiste an Kiste reiht sich im Keller von Silke Junggeburth. In den braunen Kartons lagern diverse Kleidungsstücke für Kinder in allen möglichen Größen, Farben und Ausführungen. In anderen Kisten befinden sich Kuscheltiere, Gesellschaftsspiele, Schlafsäcke für Babys und Bettwäsche. Auch ein Schulranzen steht vor den Kartons. Seit mehr als sechs Jahren betreibt die Indenerin die private Hilfsaktion „Wünsche werden wahr“, die auf Facebook mehr als 7000 Menschen verfolgen und von der vor allem Kinder profitieren.

Dabei fing alles ganz klein an: „Ich habe damals einem Bekannten dabei geholfen, Kartons für Weihnachten im Schuhkarton zu packen“, erzählt die frühere Kita-Leiterin. „Weil wir noch Spenden benötigten, habe ich das getan, was ich meinen Kindern immer verboten habe: Ich habe einen Beitrag auf Facebook gepostet.“ Schon nach ein paar Tagen hätten sich unzählige Menschen bei ihr gemeldet. „Als wir den Kindern die Geschenke gebracht haben, fand ich es schade, dass sie einfach wahllos Geschenke bekommen. Mir kam die Idee, dass es viel schöner wäre, wenn die Kinder sich etwas wünschen können“, erzählt Junggeburth. Das war der Startschuss für „Wünsche werden wahr“.

Antrieb hat die Hilfsaktion vor allem mit dem Spendenevent „Unser Dorf spielt Fußball“ erhalten. „Das ist irgendwann immer größer geworden“, erinnert sich gebürtige Altdorferin. Mit dem Reinerlös von 10.000 Euro habe sie nicht gerechnet. Seitdem ist „Wünsche werden wahr“ stetig gewachsen. „Mittlerweile ist es fast ein Selbstläufer. Ich bekomme sehr viel Hilfe und Unterstützung.“ Meist postet die Indenerin auf ihre Facebook-Seite, dass etwa ein Schulranzen oder ein Kinderwagen benötigt werden und nach wenigen Stunden meldet sich bereits jemand auf ihre Anfrage. „Die Menschen freuen sich, wenn sie helfen können und wissen, dass die gespendeten Teile auch ankommen.“

Charity Cup Auf der Suche nach bekannten Gesichtern Der Charity Cup von „Wünsche werden wahr“ findet am 24. Juni 2023 ab 9.30 Uhr auf der Sportanlage Fußballgolf Inden statt. Tickets sind zeitnah erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite von „Wünsche werden wahr“. Silke Junggeburth ist darüber hinaus noch immer auf der Suche nach bekannten Gesichtern in der Region, die das Event unterstützen und daran teilnehmen möchten.

So war es auch bei der Aktion, bei der sie um Spenden für den siebenjährigen Tim gebeten hat. Der Junge ist an Morbus Pompe, einer Stoffwechselerkrankung, die mit Muskelschwund einhergeht, erkrankt. „Die Krankenkasse hat Tim einen E-Rollstuhl verweigert, der ihm deutlich mehr Lebensqualität schenken würde.“ Innerhalb weniger Tage sei mit der Spendenaktion eine beachtliche Summe zustande gekommen, mit der Tim der E-Rollstuhl ermöglicht werden konnte.

Wunschzettel zu Weihnachten

Zu Weihnachten organisiert Silke Junggeburth nach wie vor jedes Jahr eine Aktion, bei der Kinder ihre Wunschzettel einreichen können. „Die Zettel teile ich dann auf Facebook und wer mag, kann dem Kind den Wunsch erfüllen.“ Im vergangenen Jahr habe diese Aktion ihren Höhepunkt erreicht: „Wir hatten 800 Geschenke zu verteilen. Das ist natürlich auch logistisch eine Herausforderung, weil alles in meinen Keller passen muss“, sagt Junggeburth und ergänzt: „Ich habe mittlerweile für die Weihnachtszeit ein tolles Team, das mir hilft.“

Damit gewährleistet sie, dass die Spenden auch wirklich bei hilfsbedürftigen Kindern oder Familien ankommen, weil die Ehrenamtlerin jede Familie besucht, die von „Wünsche werden wahr“ unterstützt wird. „Ich fahre dort hin und schaue mir an, ob wirklich Bedarf herrscht“, erläutert sie. Ihr sei sehr wichtig, die Familien und Kinder persönlich kennenzulernen. Deswegen beschränkt sie ihre Hilfsaktion auch auf Menschen, die in einem Radius von 50 Kilometern leben. „Sonst wird man der Sache nicht mehr gerecht.“

Im Juni dieses Jahres veranstaltet die Indenerin die nächste große Wohltätigkeitsveranstaltung: „Wir machen einen Charity Cup beim Fußballgolf Inden“, sagt sie. Dazu habe sie diverse bekannte Persönlichkeiten aus der Region wie etwa Fußballspieler Stephan Lämmermann eingeladen. „Der Erlös geht an ‚Wünsche werden wahr‘. 50 Prozent spenden wir an drei Kinder aus Langerwehe, die vor kurzem ihre Mutter tot aufgefunden haben. Die anderen 50 Prozent gehen an eine Familie aus Eschweiler, wo die Mutter an Krebs gestorben ist“, erzählt Junggeburth.

Als die Indenerin von eben jener Familie aus Eschweiler erzählt, wo ein Vater jetzt mit seinen vier Kindern auf sich allein gestellt ist, merkt man deutlich, wie nah ihr diese Geschichte geht. „Ich habe die Mutter von 2019 an begleitet. Die Familie hat immer mal wieder zu Weihnachten an der Aktion teilgenommen und ich bin zwischendurch öfters mal zu ihnen gefahren“, sagt sie. „Das hat mich sehr mitgenommen. Da habe ich eine ganze Weile nichts posten können.“ Schön findet Junggeburth, dass die Mutter kurz vor ihrem Tod noch miterleben konnte, wie ihr Sohn durch „Wünsche werden wahr“ einen Schulranzen erhalten hat: „So konnte sie noch mal sehen, dass für ihr Kind gesorgt ist.“

Info Hilfsaktion für Eschweiler Familie Für die verstorbene Mutter aus Eschweiler, deren Familie auch von „Wünsche werden wahr“ unterstützt wurde, ist ein Spendenkonto errichtet worden. Der letzte Wunsch der Mutter war ein Familienbaum im Friedwald. Dieser Wunsch soll erfüllt werden. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es unter www.paypal.com/pools/c/8T0ULqXqtE.