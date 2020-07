Kostenpflichtiger Inhalt: Quartiersentwicklerin im Nordviertel : Sevdije Haxha ist Brückenbauerin und Zukunftsgestalterin

Sevdije Haxha ist Quartiersentwicklerin im Nordviertel. Das neueste Projekt: Eine Boulebahn. Foto: MHA/Caroline Niehus

Jülich Im Nordviertel leben die meisten älteren Menschen in ganz Jülich. Deshalb arbeitet Sevdije Haxha daran, das Quartier altersgerecht zu entwickeln. Dabei versucht sie, die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen. In Zukunft soll sie das auch in weiteren Vierteln machen.