Kaufverhandlungen stehen bevor : Schloss Kellenberg ist fast vergeben

Landesbetrieb will Immobilie verkaufen : Schloss Kellenberg zum Schnäppchenpreis abzugeben Es war Gegenstand von Untersuchungsausschüssen und Gerichtsverfahren: Jetzt will das Immobilienunternehmen des Landes das überteuert erworbene Schloss Kellenberg in Jülich-Barmen zum Schnäppchenpreis abgeben.