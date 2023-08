Bieterverfahren in Barmen : Erwirbt die Adelsfamilie Hoensbroech wieder Schloss Kellenberg?

Wird die Familie Hoensbroech Schloss Kellenberg wieder erwerben? Foto: Burkhard Giesen

Jülich Wird sich das Barmener Schloss Kellenberg bald wieder im Besitz der Adelsfamilie Hoensbroech befinden? Darauf deuten zumindest Informationen unserer Zeitung hin.

Die Geschichte des Barmener Wasserschlosses reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück, in den Besitz der Familie Hoensbroech kam es 1888. Bei einem Brand am 1. April 1992 wurde das Hauptschloss nahezu komplett zerstört und später nur notdürftig repariert. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRW (BLB) erwarb die Immobilie 2009 für die erstaunliche Summe von zwei Millionen Euro plus weiterer 1,1 Millionen Euro für Grün- und Waldflächen. Die Idee damals: Das Schloss zu einer repräsentativen Tagungsstätte umzubauen. Der Landesrechnungshof rügte den Fall, ein Untersuchungsausschuss des Landes und Gerichte mussten sich mit dem Vorgang und vor allem mit dem BLB beschäftigen, der noch Jahre später gerichtlich versuchte, einen Teil der Kaufsumme zurückzuerhalten.

Im Dezember 2022 stand das Wasserschloss wieder zum Verkauf. Vermutlich deshalb, weil im April 2022 die letzte Bewohnerin, Maria-Immaculata, Erzherzogin von Österreich, die Witwe des früheren Eigentümers Reinhart Reichsgraf von und zu Hoensbroech, gestorben war. Sie hatte zuletzt die Vorburg bewohnt. Der BLB bot das Schloss in einem mehrstufigen Bieterverfahren zu einem Mindestpreis von 300.000 Euro an. Ein Schnäppchen mit großem Haken: Die Bausubstanz ist marode, der Sanierungsbedarf hoch, bei allen Planungen muss zudem noch der Denkmalschutz berücksichtigt werden. Ein potenzieller Investor hatte davon gesprochen, dass ein hoher, zweistelliger Millionenbetrag notwendig sei, um die Immobilie wieder einer Nutzung zuzuführen.

In zwei Bieterrunden wollte der BLB das Schloss an einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin bringen und konnte Ende März dann auf Anfrage mitteilen, dass das Bieterverfahren beendet sei und nun Kaufvertragsverhandlungen mit dem Höchstbieter anstehen würden. Diese sollen nach Informationen unserer Zeitung gescheitert sein. Geplant war offenbar, in dem früheren Schloss eine Luxusresidenz für Senioren zu errichten.

Der BLB schweigt dazu beharrlich. „Im laufenden Verfahren“ könne der BLB NRW „aus Vertraulichkeitsgründen keine weiteren Angaben machen“, heißt es von einem Sprecher. Zuvor hatte man schon die Frage, warum überhaupt nach einem Bieterverfahren Kaufvertragsverhandlungen geführt werden müssen und was Inhalt dieser Verhandlungen ist, keine Angaben gemacht. Unklar bleibt zudem, ob nach einem möglichen Scheitern der Kaufverhandlungen das Bieterverfahren neu ausgelobt werden muss, oder der Bieter zum Zuge kommt, der das zweithöchste Gebot abgegeben hatte.

Bekannt geworden war, dass der Chef der Jagdfeld-Gruppe, Anno August Jagdfeld, ein Gebot abgegeben haben soll. Der Immobilienunternehmer, der in der Vergangenheit Projekte wie das Hotel Adlon in Berlin und das Grand Hotel Heiligendamm realisiert hat, stammt aus Jülich und ist im Barmener Haus Overbach zur Schule gegangen – in unmittelbarer Nähe zum Schloss Kellenberg. Auch der frühere „Burgenkönig“ Herbert Hillebrand soll ein Gebot abgegeben haben, aber nur auf Platz drei gelandet sein.