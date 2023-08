Witziges Video : Welcher Prinz schafft 111 Auftritte vor dem 11.11.?

Rekordverdächtig: Zugleiter Günter Hintzen (links) und der designierte Richtericher Prinz Achim Wernerus am Traktor mit Narrenschiff. Foto: Robert Esser

Aachen Da wackelt die Kajüte: Gegen Richterichs designierten Prinzen Achim Wernerus ist der Ballermann eine Oase der Ruhe. Wie der 54-Jährige Vollgas gibt.

Die Kajüte wackelt, das Narrenschiff bebt. Hinten im Anhänger brummt der Stromgenerator, die Bässe wummern. „Schalala....Riiehtherich let’s go!“, schallt es ohrenbetäubend aus den Boxen. Eingängige Melodie, simple Texte – beste Stimmung. Der designierte Richtericher Prinz und sein Hofstaat geben – Monate vor der Karnevalssession und der Proklamation – Vollgas. 111 Auftritte stehen an. Das dürfte in der Vorkarnevalssaison Rekord bedeuten.

In Kneipen, bei Sommer- und Straßenfesten: Dabei ist Achim Wernerus (54) – vor allem musikalisch – so etwas wie der Gegenentwurf des designierten Aachener Prinzen Thomas IV. Muckel. Der favorisiert eher traditionelles Öcher Liedgut – natürlich genauso stimmungsvoll.

Kann das Zufall sein? Als Achim und seine Truppe ihr neues „Narrenschiff“ von Bezirksbürgermeister Hubert Meyers „einsegnen“ lassen, steht das auffällige Gefährt in Aachen -Forst bei Zugleiter Günter Hintzen, auch Hofstaatsmitglied, vor der Tür. Direkt gegenüber wohnt Muckel. Gefeiert wird aber – trotz aller Gegensätze – bei bester Laune gemeinsam. Das ist Öcher Fastelovvend.

Den interpretiert jeder etwas anders: „Ja, wir sind Mallorca, wir sind auch Ballermann, wir sind Party – das steckt einfach in uns drin“, sagt Wernerus. Der sympathische Typ mit dem Zwirbelbärtchen und dem strahlenden Lächeln ist weiter auf Rekordkurs. Seine witzigen Youtube-Videos, die den Prinzen in spe auch mal auf dem Karnevalswagen-Klo zeigen, erreichen in manchen Kreisen schon Kultstatus.