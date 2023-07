Neuer Wohnpark in Jülich : Arbeiten der Reihenhaus AG an der Schneiderstraße starten, Probleme in der Lindenallee

Die ersten Bodenplatten im Baugebiet Schneiderstraße am Von-Schöfer-RIng liegen. Im ersten Bauabschnitt sollen 23 Reihenhäuser entstehen, insgesamt 92. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Im neuen Baugebiet am Von-Schöfer-Ring entstehen die ersten 23 von 92 Häusern der Deutschen Reihenhaus AG. Beim Baugebiet Lindenallee IV, wo das Unternehmen weitere 50 Häuser bauen will, gibt es aber Schwierigkeiten.

Die Erd- und Kanalarbeiten sind im vollen Gange, die ersten Bodenplatten sind schon gegossen: An der Jülicher Schneiderstraße nahe der Merscher Höhe entstehen die ersten 23 Häuser der Deutschen Reihenhaus AG. Auf einer Fläche von rund 30.000 Quadratmetern plant das Unternehmen insgesamt 92 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise. „Gemessen an der aktuellen Lage bei der Zinsentwicklung haben wir eine vergleichsweise gute Nachfrage für den Wohnpark“, sagt Ina Temme, Sprecherin des Unternehmens.

Im ersten Bauabschnitt sind bisher sieben der 23 Einfamilienhäuser reserviert. Die hohen Bauzinsen wirken sich aber dennoch bei der Nachfrage aus: „Das Eigenheim ist aktuell nicht mehr für alle Interessentinnen und Interessenten erschwinglich. Die Nachfrage ist momentan gedämpft, die Kunden halten sich derzeit zurück und warten die weitere Entwicklung auf dem Markt ab“, sagt Temme.

Die Reihenhaus AG bietet drei unterschiedliche Haustypen an. Jeweils sechs Häuser werden 85 und 120 Quadratmeter groß, 80 Häuser in dem Wohnpark sollen über eine Größe von 145 Quadratmeter verfügen. Die Preise variieren zwischen 260.000 und 385.000 Euro. „Die meisten Interessentinnen und Interessenten kommen aus der direkten Umgebung, es sind viele Menschen, die im Forschungszentrum arbeiten“, sagt Ina Temme. Bei den Entscheidungskriterien würden auch das klimafreundliche Energiekonzept mit Wärmepumpen, PV-Anlagen und Ökostrom sowie die Entwicklung des gesamten Areals mit weiterem Wohnraum und attraktiver Infrastruktur wie neuem Einzelhandel eine Rolle spielen. Und potenziell auch die Nähe zum Brainergy-Park genau auf der gegenüberliegenden Seite des Von-Schöfer-Ringes.

Neben dem Baugebiet Schneiderstraße will die Deutsche Reihenhaus AG auch im Baugebiet Lindenallee in Jülich weitere 50 Häuser realisieren. Ina Temme: „Da die Nachfrage nach bezahlbarem Wohneigentum für junge Familien auch in Jülich hoch ist, würden wir gerne weitere Häuser an der Lasallestraße bauen. Allerdings befindet sich die Entwicklung für das Gebiet noch im Anfangsstadium. Die Stadt Jülich arbeitet noch an der Grundlage, welche Nutzungen im Bebauungsplan festgelegt werden sollen. Es steht also noch nicht fest, wie das Areal genau aussehen wird.“

Drei unterschiedliche Haustypen von 85 bis 145 Quadratmeter biete die Deutsche Reihenhaus AG im Wohnpark Schneiderstraße an. Weitere 50 Häuser sind im Bereich LIndenallee geplant, dort gibt es aber Probleme. Foto: Deutsche Reihenhaus AG

Der 4. Bauabschnitt im Bereich der Lindenallee ist allerdings nicht ganz unproblematisch, weil er unmittelbar an das Gewerbegebiet Königskamp grenzt. Ein reines Wohngebiet, wie ursprünglich von der Stadt vorgesehen, wird vermutlich nicht zu realisieren sein. „Denkbar ist eher, dass dort kleinere Gewerbebetriebe mit Wohnungen oder Arbeiten und Wohnen unter einem Dach realisiert werden“, sagt Angela Jumpertz, Leiterin des städtischen Planungsamtes. Damit wäre sichergestellt, dass es zwischen dem reinen Gewerbegebiet und dem reinen Wohngebiet in den bisher erschlossenen Bereichen des Baugebietes eine Staffelung geben würde.

„Wir müssen an dieser Stelle bei der Planung den zu erwartenden Lärm des Gewerbegebietes berücksichtigen und nicht den tatsächlich vorhandenen“, erklärt Jumpertz. Klingt kompliziert, ist aber einfach: Sollte etwa ein Unternehmen im Königskamp den Standort verlassen, dürfte sich dort auch eine Firma ansiedeln, die mehr Lärm produziert, als das vorherige Unternehmen. Weil sich das auf die Nachbarschaft auswirken würde, muss das bei der Planung für eine Wohnbebauung berücksichtigt werden. Eine unmittelbare Nachbarschaft zwischen Gewerbe- und Wohngebiet ist damit ausgeschlossen.