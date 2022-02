„Keine Fluchtgefahr“ : Reifenstecher wieder auf freiem Fuß

Jülich/Niederzier Der 65-jährige Mann aus Niederzier, der an über 200 Autos in Jülich die Reifen zerstochen haben soll, ist wieder auf freiem Fuß. Er war vorübergehend in die Psychiatrie eingeliefert worden.