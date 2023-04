Kontrolle in Jülich entzogen : Raser (31) flüchtet vor Polizei, baut einen Unfall und rennt über die A44

Kontrolle in Jülich entzogen

Interaktiv Jülich Ein Mann entzieht sich in Jülich mit seinem Auto einer Polizeikontrolle, fährt seinen Wagen in eine Böschung und läuft zweimal quer über die A44, bevor er gefasst wird. Warum er vor der Polizei geflüchtet ist.

Am Montagnachmittag hatte es eine Streife der Polizei auf das Auto eines 31-jährigen Mönchengladbachers abgesehen. Doch der Fahrer entzog sich der allgemeinen Verkehrskontrolle bei Bourheim in Jülich den Beamten, als er mehrere Anhaltezeichen ignorierte und seine Fahrt mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit fortsetzte, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.