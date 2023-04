Bieterverfahren abgeschlossen : Rätselraten: Was wird aus Schloss Kellenberg?

Jülich Was wird aus dem Wasserschloss Kellenberg in Jülich-Barmen? Das Bieterverfahren ist abgeschlossen, aber wer den Zuschlag erhalten hat, darüber kann man aktuell nur spekulieren.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes NRW macht es spannend. In einem zweistufigen Bieterverfahren hat der BLB in den vergangenen Monaten versucht, für das Barmener Schloss Kellenberg, früherer Sitz der Familie Hoensbroech, einen Käufer zu finden. Das Bieterverfahren ist beendet, aktuell stehen Kaufvertragsverhandlungen mit dem Höchstbietenden an. Mehr gibt der BLB nicht bekannt. Wer sind die Bieter? Und was wird aus Schloss Kellenberg?