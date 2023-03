Parteitag in Jülich : Rachel bleibt an der Spitze des CDU-Bezirks

Rachel bleibt an der Spitze des CDU-Bezirks

Parteitag in Jülich

Bei der Zusammenkunft des CDU-Bezirks Aachen in Jülich gratulierte NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak (Mitte) dem Vorsitzenden Thomas Rachel (Düren, MdB, links) zur Wiederwahl. Foto: MHA/Guido Barth

Jülich/Aachen Der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel bleibt an der Spitze des CDU-Bezirks Aachen. Der 60-Jährige freute sich mit NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak beim Parteitag in Jülich über einen beeindruckenden Vertrauensbeweis.

Mehrheiten von 98 Prozent? Die kannte man früher aus anderen politischen Systemen... Aber mit diesem Ergebnis wurde der Dürener Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel als Vorsitzender des CDU-Bezirks Aachen wiedergewählt. Da gratulierte und scherzte auch Paul Ziemiak ein wenig, der für die NRW-Spitze der Partei in der Jülicher Kulturmuschel zu Gast war.

Der Generalsekretär vernahm in der Rede von Thomas Rachel, dass die Christdemokraten der Region ganz konkrete Vorstellungen davon haben, wie der Strukturwandel in Rheinischen Braunkohle-Revier nun abzulaufen hat.

Der Dürener stellte einen Strukturwandel-Forderungskatalog auf. So müsse unter anderem das Anpassungsgeld für die bisher in der Braunkohle Beschäftigten an den beschleunigten Kohleausstieg angepasst werden, um Planungssicherheit zu geben.