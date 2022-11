Zum Jahreswechsel : Preiserhöhung auch bei den Stadtwerken Jülich

Die Devise bleibt „sparen“: Eine Entlastung im nächsten Jahr ist nicht zu erwarten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Jülich Wie alle Versorger in unserer Region müssen auch die Stadtwerke Jülich die Preise für Strom- und Gasversorgung erhöhen. Im Vergleich steigen die Kosten pro Kilowattstunde zunächst moderat. Dafür müssen Kunden an anderer Stelle deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Dass die Preissteigerung kommt, war vorherzusehen: Wohl kein Energieanbieter kommt drumherum, den Preis für Strom und Gas zum Jahreswechsel anzupassen. Die Preise auf dem Energiemarkt schwanken und sind höher als noch vor wenigen Jahren. Grund ist der Krieg in der Ukraine und die Unsicherheit, wie viel Gas aus Russland nach Deutschland fließt. Jetzt haben auch die Statdwerke Jülich (SWJ) verkündet, wie viel teurer es für Privatkunden wird. Im laufenden Jahr hat der Energieversorger die Preise bereits viermal in kleinen Schritten angepasst.

Auch die zum 1. Januar anstehende Steigerung ist im Vergleich zu anderen Anbietern in der Region zunächst moderat: Die Kilowattstunde Strom wird sechs Cent teurer, der Preis steigt damit auf 44,95 Cent/Kilowattstunde (kWh) um rund 15 Prozent. Beim Gas sind es 0,77 Cent mehr, ausgehend von 16,12 Cent/kWh bei einem Verbrauch bis 2500 kWh und 15,91 Cent bei einem höheren Verbrauch. Bei der EWV, Grundversorger unter anderem in Linnich, Titz und Aldenhoven, steigt der Arbeitspreis für Strom um etwa 30 Prozent beziehungsweise mehr als zehn Cent auf 49,31 Cent/kWh. Kunden der Stadtwerke Düren kommen vergleichsweise günstig davon: Um 3,99 Cent wird der Strom pro Kilowattstunde teurer und kostet damit 39,04 Cent.

Zurück nach Jülich: Die Kunden sollen nicht mit einer einmaligen, großen Preisanpassung überfordert werden. Wann nach der Steigerung zum Jahreswechsel die nächste Stufe folgt, ist noch nicht abzusehen, erklärt Vertriebs- und Marketingleiter Ivan Ardines. „Wir werden aber vieles dafür tun, diese Preise so lang wie möglich zu halten.“ So solle es etwa keine quartalsmäßige Erhöhung geben. Im gestiegenen Arbeitspreis pro Kilowattstunde schlagen sich neben den schwankenden Preisen auf dem Energiemarkt auch steigende Netzentgelte sowie Steuern und Gebühren nieder. Dass die Preise am Energiemarkt sich im Vergleich zu den Vormonaten wieder leicht entspannt haben, wird sich vorerst nicht auf den Stromrechnungen der Kunden niederschlagen. Weil die Energieversorger Strom und Gas lange im Vorfeld einkaufen, ist in den kommenden Monaten erst einmal der teuer eingekaufte Strom aus diesem Jahr verfügbar. Wann sich die Lage entspannt, ist nicht abzusehen, macht Ardines deutlich. „Wir sind noch nicht über den Berg“, sagt er. SWJ-Geschäftsführer Ulf Kamburg appelliert, Energiesparmaßnahmen weiter einzuhalten.

Auf den durchschnittlichen Beispielhaushalt mit einem Stromverbrauch von 2500 kWh kommen im neuen Jahr Mehrkosten von 16,93 Euro im Monat zu, rechnen die Stadtwerke vor. Kunden, die wegen der Kündigung oder Insolvenz eines anderen Stromanbieters in einen Ersatztarif bei den SWJ gerutscht sind, zahlen die gleichen Tarife. Einen nicht unwesentlichen Teil der Mehrkosten macht ein zweiter Posten aus, bei dem die Jülicher Kunden tiefer in die Tasche greifen müssen: der Service- oder Grundpreis. Für Stromkunden steigt der um mehr als 40 Prozent von 10,33 Euro (ab 2000 kWh) auf 14,76 Euro im Monat. Aufs Jahr gerechnet ergibt sich damit ein Grundpreis von 177,12 Euro. Die Stadtwerke begründen die Steigerung mit den für den Eigenbetrieb gestiegenen Kosten für zum Beispiel Personal und Energie. Unter den Grundpreis fallen Posten wie etwa die Zählerbereitstellung und -ablesung.

Die Kunden der Stadtwerke werden bis Ende der laufenden Woche über die neuen Konditionen informiert. „Uns ist bewusst, dass es gerade bei ganz vielen Menschen viel mehr Fragen als Antworten gibt und sich viele überfordert fühlen“, betont Ardines. Die anstehende Jahresabrechnung könne vielen helfen, einen besseren Überblick über alle Kosten zu bekommen und Unsicherheiten zu beseitigen, hofft er. Das SWJ-Kundencenter sei aktuell stark überlastet. Man wolle die Kunden bei allen Entwicklungen möglichst gut mitnehmen.